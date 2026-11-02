lunes 2  de  noviembre 2026
CONFLÍCTO

Líder criminal de Haití recurre a la ONU tras despliegue militar salvadoreño

El líder de 400 Mawozo, buscado por EEUU, pidió mediación de la ONU tras el operativo salvadoreño para localizar a cuatro militares secuestrados en Haití

Mariani se encuentra cerca de la Ruta Nacional 2, parte de la cual ha sido tomada por pandillas. Más de 16.000 personas han muerto a causa de la violencia armada en Haití desde principios de 2022, según declaró la ONU el 2 de octubre, advirtiendo que lo peor podría estar por venir. Haití, el país más pobre de América, ha sufrido durante mucho tiempo a manos de violentas bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros en un contexto de inestabilidad política crónica. Pandilleros armados en una motocicleta patrullan las calles del barrio de Mariani en Puerto Príncipe, Haití, el 6 de octubre de 2025.

Mariani se encuentra cerca de la Ruta Nacional 2, parte de la cual ha sido tomada por pandillas. Más de 16.000 personas han muerto a causa de la violencia armada en Haití desde principios de 2022, según declaró la ONU el 2 de octubre, advirtiendo que "lo peor podría estar por venir". Haití, el país más pobre de América, ha sufrido durante mucho tiempo a manos de violentas bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros en un contexto de inestabilidad política crónica. Pandilleros armados en una motocicleta patrullan las calles del barrio de Mariani en Puerto Príncipe, Haití, el 6 de octubre de 2025.

AFP
Esta imagen, publicada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) el 12 de agosto de 2025, muestra un cartel de búsqueda del líder de una pandilla haitiana, Jimmy Barbecue Cherizier.

Esta imagen, publicada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) el 12 de agosto de 2025, muestra un cartel de búsqueda del líder de una pandilla haitiana, Jimmy "Barbecue" Cherizier.

Foto del FBI/AFP
Un vehículo policial vigila el área cercana al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, Haití, el 2 de abril de 2024. Más de 50.000 personas huyeron de Puerto Príncipe en tres semanas cuando una explosión de violencia de pandillas sacudió la capital haitiana.

Un vehículo policial vigila el área cercana al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, Haití, el 2 de abril de 2024. Más de 50.000 personas huyeron de Puerto Príncipe en tres semanas cuando una explosión de violencia de pandillas sacudió la capital haitiana.

AFP/Clarens Siffroy
&nbsp;Más de 60.000 personas han sido desplazadas en un mes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, que se encuentra sitiada por el recrudecimiento de la violencia pandillera que asola el país, según informó la OIM, la agencia de las Naciones Unidas para la migración, el 18 de marzo.&nbsp;

 Más de 60.000 personas han sido desplazadas en un mes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, que se encuentra sitiada por el recrudecimiento de la violencia pandillera que asola el país, según informó la OIM, la agencia de las Naciones Unidas para la migración, el 18 de marzo. 

Foto de Clarens SIFFROY / AFP
Por María Graterol

PUERTO PRÍNCIPE.– Wilson Joseph, alias "Lanmò San Jou", jefe de la organización criminal 400 Mawozo, pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que intervenga en Haití tras el despliegue de más de 2.000 soldados salvadoreños enviados para localizar y rescatar a cuatro militares de ese país secuestrados mientras prestaban servicios de ayuda humanitaria.

El cabecilla criminal envió este domingo una carta a Guterres en la que solicita el envío de una delegación de Naciones Unidas para mediar entre las fuerzas internacionales desplegadas en territorio haitiano y su organización, en aparente referencia a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada hace un año por mandato de la ONU.

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En la misiva, difundida por medios haitianos, Joseph cuestiona las advertencias del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las bandas criminales y sostiene que la presencia de las fuerzas internacionales expone a la población civil a una situación de violencia.

El jefe de 400 Mawozo afirma que desde agosto ha manifestado su disposición a buscar "una solución pacífica a la crisis nacional" y plantea abrir un proceso de diálogo con las fuerzas internacionales.

Sin embargo, Joseph encabeza una de las principales organizaciones criminales que operan en Haití, vinculada a secuestros, extorsiones y tráfico de armas y drogas.

Un historial de secuestros

El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permita capturar a Joseph, quien presuntamente participó en el secuestro de 17 misioneros cristianos en octubre de 2021.

Los integrantes de 400 Mawozo exigieron un rescate y mantuvieron a la mayoría de las víctimas en cautiverio durante 61 días.

La organización forma parte de las principales bandas criminales que operan en Haití y que mantienen sometidas a distintas comunidades mediante actividades delictivas y acciones violentas.

Bukele busca recuperar a los cuatro militares

El despliegue salvadoreño responde al secuestro de cuatro militares que fueron interceptados mientras cumplían labores de asistencia humanitaria en Haití. Ante la desaparición de los uniformados, Bukele ordenó una operación para localizarlos y rescatarlos.

El mandatario rechazó que la misión tenga carácter de ocupación o responda a "intenciones neocolonialistas". Aclaró que el objetivo del contingente es exclusivamente recuperar a los cuatro militares salvadoreños.

FUENTE: Con información de Europa Press

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