jueves 29  de  octubre 2026
SEGURIDAD

Bukele asegura que operación en Haití para rescatar militares salvadoreños "no es una invasión"

Nayid Bukele sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Haití, a quien le reafirmó el apoyo en labores de seguridad contra las pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene durante una conferencia de prensa tras los anuncios sobre inversión española y cooperación económica en el país, en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene durante una conferencia de prensa tras los anuncios sobre inversión española y cooperación económica en el país, en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026.

AFP
Por Santiago Perales

SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este jueves que la operación en Haití para rescatar a militares salvadoreños, desaparecidos tras una emboscada en la periferia de Puerto Príncipe, "no es una invasión".

Señaló en X que "casi" han concluido el despliegue de sus soldados y equipo en suelo haitiano. Puntualizó que "esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití".

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El mandatario también expresó: "No somos una gran potencia. No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití".

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

El Salvador, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños, cuyo paradero se desconoce.

El Gobierno del primer ministro haitiano se mantiene en silencio sobre la operación salvadoreña para rescatar a sus cuatro militares que, por el alto número de tropas movilizado, más de 2.000, parece ir más allá en la guerra contra las pandillas.

Haití, el país más empobrecido de América, atraviesa desde hace años una profunda crisis, que empeoró en los últimos tiempos con el aumento de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores por parte de bandas armadas.

"Lección" a las pandillas

Según informó el miércoles la Cancillería, Bukele sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, a quien le reafirmó el apoyo en labores de seguridad contra las pandillas. También conversaron sobre el operativo para el rescate de militares salvadoreños.

El presidente salvadoreño explicó que "lo único" que quieren es que sus cuatro técnicos de aviación "regresen a casa". Sostuvo que están dando "una lección a las pandillas, esas pandillas que hacen sufrir al pueblo haitiano, que matan a las personas que el pueblo ama, que le impiden vivir una vida normal, libre, sin miedo".

Afirmó asimismo que El Salvador es "casi" el único que está "pagando por esta operación", sin brindar el costo de la misma, aunque reconoció "un poco de ayuda logística de manos de algunos otros países".

"Nos cuesta caro, pero hemos aprendido en nuestro propio sufrimiento: la justicia y la paz no tienen precio", añadió.

El pasado domingo, la Fuerza de Supresión de Pandillas informó que recibió restos humanos hallados por personal de una ONG, pero dijo no estar en condiciones de confirmar "si corresponden al personal desaparecido".

El hallazgo de esos restos había sido revelado un día antes por The New York Times, tras lo que Bukele negó que se tratara de los salvadoreños. "No son nuestros hombres", aseguró en X.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

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