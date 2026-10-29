Haití promete que habrá elecciones en 2027 tras una década de conflictos

PUERTO PRÍNCIPE .- Luego de un nuevo aplazamiento, el Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití anunció que las elecciones presidenciales y legislativas se realizarán el 18 de julio de 2027, fecha en la que también está previsto el referéndum constitucional, debido a la crisis que vive el país

El organismo divulgó un calendario electoral actualizado que fija la primera vuelta de los comicios para esa fecha y la segunda vuelta se llevará a cabo el 4 de octubre del año próximo.

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El anuncio oficial de los resultados finales está previsto para el 23 de octubre, según el organismo electoral.

Haití sin elecciones

Las elecciones en Haití fueron aplazadas varias veces en los últimos años.

Las más recientes junto a la consulta se habían programado entre el 13 de diciembre de este 2026 y febrero de 2027, pero a principios de octubre se prorrogaron de manera indefinida, en medio de una larga y profunda crisis política marcada por la violencia entre bandas.

En el nuevo plan del CEP, la campaña electoral, que debía haber comenzado el pasado 5 de octubre, arrancará el 15 de abril de 2027, tres meses antes de la nueva fecha fijada para los comicios, se informó.

"Este calendario actualizado tiene por objeto favorecer la continuación de las operaciones electorales en condiciones que permitan a los actores concernidos cumplir sus obligaciones con respeto a las disposiciones del marco legal", señaló una nota adjuntada al nuevo calendario.

Diálogo tras violencia

Haití celebró sus últimas elecciones en 2016, cuando resultó electo el presidente Jovenel Moïse, quien cinco meses después de tomar posesión del cargo fue asesinado en su residencia en Puerto Príncipe en julio de 2021.

Los autores del crimen, mercenarios colombianos fueron arrestados durante una operación de EEUU en la que también fueron detenidos exmilitares bajo cargos formulados en tribunales de Miami.

El actual presidente, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, ejerce el cargo de manera interina desde el 10 de noviembre de 2024.

El Consejo Electoral Provisional subrayó en su anuncio la "voluntad de proseguir la ejecución del proceso electoral con diálogo, profesionalismo y rigor, con vistas a la organización de elecciones inclusivas, creíbles y transparentes, en respeto a los derechos de los ciudadanos”.

FUENTE: Con información de AFP, EFE, DW