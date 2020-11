"El mundo tiene que saber lo que hacen con los cubanos que pensamos diferente"

Omara enseñó en el video de la denuncia las manchas rojizas en su ropa:

“Me reventó una lesión cancesora esa bestia…Ellos hicieron que saliera sangre de mi cuerpo, son unas bestias, son unos asesinos, a esta gente hay que acabar de sacarlas, con esta gente no puede haber diálogo con una administración norteamericana sea demócrata o republicana, no puede haber algún tipo de pacto con estos asesinos” y agregó: “Yo los responsabilizo por lo que pueda pasarme. El mundo tiene que saber lo que nos están haciendo a los cubanos que pensamos diferente”

Un grupo de activistas entre los que se encontraba Luis Manuel Otero Alcántara, Omara Ruiz Urquiola, Katherine Bisquet, Oscar Casanella, Anamely Ramos e Iliana Hernández, entre otros, se ubicó durante la tarde del viernes en las afueras de la estación policial de Cuba y Chacón exigiendo la libertad de Denis Solís, por lo que fueron arrestados en la noche.

En conversación con Diario Las Américas Ruiz Urquiola nos comunicó que hoy en la mañana se llevaron detenidos a Otero Alcántara y a Anamely Ramos que habían pasado la noche frente a la estación de la policía castrista.

En su directa Ruiz Urquiola denunció: “Díaz Canel es un asesino. Díaz Canel es un testaferro de asesinos. Díaz Canel no es más que la cara nueva de un régimen criminal que agobia a los cubanos. No somos 11 millones somos 15. No puede haber negociación si antes no se reconoce la igualdad de ciudadanía, los derechos ciudadanos para todos los cubanos y los hijos de los cubanos. Hasta que los cubanos tengamos derecho a votar, a una constitución que sea nuestra, a leyes que nos representen. No más pactos de espalda a los cubanos. No más pactos subterráneos”

Respecto a la violencia y a las prácticas de los órganos represivos en la isla sentenció: “Hasta cuándo vamos a permitirlo. Díaz Canel tiene que salir del poder. De qué FMC me van a hablar, de qué derechos femeninos me van a hablar, de qué ley integral de género me van a hablar cuando un tipo me arrasa y revienta una lesión y saca sangre de mi cuerpo. De qué manera ellos van a hablar de derechos humanos en el Consejo de la ONU”.

En el video habló igualmente del tema de las remesas: “Les están robando sus dólares que ganan bien duro. Con el dinero que mandan no están sosteniendo a sus familias están sosteniendo la miseria de su familia. Están perpetuando este horror. Están perpetuando que sigan desbaratando mi cuerpo, que mi hermano tenga que exponer su vida para conseguir mis medicamentos, que a mi hermano le inoculen SIDA y no pasa nada porque el mundo vira la cara porque son muy lindas las fotos de Fidel, del Ché de Camilo bajando de la Sierra y siguen comprando esa historia porque les da la gana. La siguen comprando los demócratas, la izquierda.”

Referente al caso del activista Denis Solís, detenido hace cuatro días y que fue trasladado a la prisión de Valle Grande sin que sus familiares y amigos conozcan las razones. Omara Ruíz Urquiola admitió estar muy preocupada: “Cada vez viene más gente a esta trinchera como Denis que no tienen un futuro en este país. Lo que están haciendo es castigarlo para que los otros se acobarden. Eso es lo que hacen: Se mantienen en el poder por el miedo porque hace mucho tiempo que no tienen un fundamento ideológico, que no tienen la razón, que no tienen la verdad. La verdad está de mi lado, de la sangre que hicieron correr de mi cuerpo. A mi van a tener que matarme. Abajo Díaz Canel, Abajo Raúl Castro…”