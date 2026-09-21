María Corina Machado respalda propuesta de elecciones en Venezuela para el 24 de julio de 2027

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MIAMI.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció al senador republicano estadounidense Bernie Moreno por su llamado a celebrar elecciones presidenciales libres en Venezuela y por proponer el 24 de julio de 2027 como posible fecha para los comicios.

Machado respondió a través de sus redes sociales a las declaraciones de Moreno, quien en una entrevista con Fox News insistió en la necesidad de establecer un calendario electoral para Venezuela. La dirigente opositora destacó el planteamiento del senador y afirmó que unas elecciones presidenciales libres son fundamentales para el futuro del país.

“Estimado senador Bernie Moreno, gracias por su liderazgo y claridad respecto a la importancia crucial de unas elecciones presidenciales libres en Venezuela”, expresó Machado.

La líder opositora sostuvo que una Venezuela democrática no solo tendría implicaciones para los venezolanos, sino también para la estabilidad regional y los intereses estratégicos de Estados Unidos.

“Una Venezuela democrática es esencial no solo para la estabilidad de nuestro hemisferio, sino también para los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos”, señaló.

Machado agregó que los venezolanos están preparados para construir una nación “libre, pacífica y próspera” y convertirse en un aliado de Estados Unidos. A su juicio, ese futuro debe sustentarse en “la voz y voluntad soberana del pueblo”.

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Moreno propone fijar el 24 de julio de 2027

Durante la entrevista difundida por Fox News, Moreno sostuvo que Venezuela necesita elecciones, aunque consideró que actualmente no estarían dadas las condiciones para celebrarlas de inmediato.

“Absolutamente necesitamos elecciones en Venezuela. Obviamente, no están preparados para unas elecciones hoy, pero creo que es sumamente importante fijar una fecha”, afirmó el senador.

Moreno planteó como fecha tentativa el 24 de julio de 2027, en coincidencia con el natalicio del Libertador Simón Bolívar.

“Así que hagámoslo el 24 de julio de 2027”, dijo el legislador, quien también había planteado anteriormente esa fecha como una alternativa para los comicios venezolanos.

La propuesta, sin embargo, no constituye una convocatoria oficial a elecciones. Hasta ahora no se ha anunciado formalmente un calendario electoral presidencial para Venezuela.

El papel de Trump y el proceso venezolano

Moreno también vinculó la eventual celebración de elecciones con el proceso político que, según sus declaraciones, se desarrolla en Venezuela bajo el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump.

En su intervención, el senador sostuvo que las elecciones libres y justas son necesarias para completar la transición democrática y destacó el papel que atribuye a Estados Unidos en la nueva etapa política venezolana.

Moreno también comparó el papel de Trump con el de Simón Bolívar al referirse a la situación venezolana. En una publicación difundida previamente en sus redes sociales, afirmó que Bolívar fue el libertador original de Venezuela y calificó a Trump como el “libertador moderno” del país.

Moreno plantea el eventual regreso de Machado

Durante la entrevista, el senador también fue consultado sobre la posibilidad de que Machado regrese a Venezuela para participar en una eventual campaña electoral.

Moreno respondió que la dirigente debería regresar cuando considere que es el momento adecuado y sostuvo que su retorno pondría a prueba el control que mantiene el régimen sobre el poder.

Machado se encuentra actualmente fuera de Venezuela y ha manifestado su intención de regresar al país, aunque no ha precisado públicamente una fecha para hacerlo.

El intercambio entre ambos dirigentes se produjo después de que Moreno difundiera en sus redes sociales fragmentos de la entrevista en la que reiteró su llamado a establecer una fecha para las elecciones.

Machado respondió con el mensaje de agradecimiento y acompañó su publicación con la etiqueta #SetTheDate, utilizada para impulsar el llamado a fijar una fecha para los comicios.

Por ahora, el 24 de julio de 2027 permanece como una propuesta política planteada por Moreno y respaldada públicamente por Machado, a la espera de que las autoridades competentes establezcan formalmente las condiciones y el calendario de unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela.

FUENTE: Comando Vente Venezuela