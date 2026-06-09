martes 9  de  junio 2026
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Confirman encuentro entre el papa León XIV y Bad Bunny en Madrid

La posibilidad de que un encuentro entre el papa y la estrella puertorriqueña había sido un tema debatido en los medios españoles

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

AFP/ Vía Kevin C. Cox/Getty Images

BARCELONA.- León XIV mantuvo un breve encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny el lunes en Madrid tras un evento multitudinario que tuvo el papa en el estadio Santiago Bernabéu, indicó este martes el Vaticano.

Bad Bunny "estaba con su familia y otras personas" y León XIV "los saludó brevemente antes de salir del estadio", indicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, a periodistas en Barcelona, donde se encuentra el papa en el marco de su visita a España.

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Conciertos y religión

La posibilidad de que un encuentro entre el papa, que estuvo desde el sábado hasta este martes en Madrid, y la estrella puertorriqueña, que actúa estos días en la capital española, había sido un tema debatido en los medios españoles.

De hecho, el papa hizo referencia a los conciertos del cantante en el vuelo que lo trajo a Madrid, al ser preguntado sobre reportes que hablan de un mayor interés de los jóvenes por la religión.

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo", dijo el papa, de 70 años, en ese momento.

El papa, nacido en Estados Unidos, y Bad Bunny tienen en común el haber sido blanco de las críticas del presidente norteamericano Donald Trump.

FUENTE: AFP

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