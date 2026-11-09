Papa oficia misa ante 2,5 millones de personas y recibe a víctimas de abusos en Buenos Aires

BUENOS AIRES -- Ante la multitud congregada en torno al Monumento a los españoles en el barrio de Palermo, en el primer evento masivo de la escala argentina de su viaje latinoamericano, el papa León XIV, de 71 años de edad, defendió la vigencia de la fe cristiana como “un pilar".

El sumo pontífice también se reunió con víctimas de abusos por parte del clero.

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Al grito de “Olé olé León León” y agitando banderas argentinas y vaticanas, los fieles se agolparon formando un corredor de más de dos kilómetros sobre la anchísima avenida del Libertador por el que pasó León XIV en su papamóvil.

En su homilía, el enérgico pontífice, que hace apenas tres semanas se sometió a una cirugía por un cáncer de pulmón, dijo que la familia cristiana “hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.

El Papa se emocionó al mencionar a su predecesor, “nuestro amado” papa Francisco, y llamó a los padres a transmitir la fe a sus hijos “con los gestos más sencillos”.

La misa concluyó con una comunión multitudinaria en puestos móviles en los que incluso laicos entregaron decenas de miles de hostias a los fieles.

Marta Lima, una docente jubilada de 63 años, apreció que en la homilía el papa pidiera “fortalecer los lazos de la familia”, puesto que “eso es justamente lo que nos hace falta y, cuando no está, es el inicio de todas las violencias”.

León XIV cerró la jornada con el rezo de las vísperas junto a los obispos en la Catedral de Buenos Aires, un lugar de especial significado para los argentinos por haber sido la sede de Jorge Bergoglio como arzobispo antes ser elegido papa en 2013.

“Más allá de la investidura del papa, Francisco es y va a seguir siendo siempre nuestro”, dijo Claudia Alejandra Albornoz, de 57 años, una de los cientos de personas que se congregaron frente al templo con la esperanza de ver pasar a su sucesor.

Abusos y trabajo

Previamente, a media tarde, el Papa sostuvo un encuentro de una hora con cinco víctimas de abusos cometidos por miembros del clero o en instituciones de la Iglesia católica en Argentina.

“El Papa habló con cada una de ellas de forma individual, escuchó sus relatos, las dolorosas experiencias que habían vivido”, dijo un comunicado de la Santa Sede, que agregó que el pontífice se comprometió a reforzar las medidas de protección dentro de la Iglesia católica.

Más tarde, León XIV acudió a una cita con sindicalistas y referentes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires.

“El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”, les dijo León XIV.

El sindicalismo es uno de los actores que más ha confrontado con el presidente Javier Milei, con cuatro huelgas generales desde que asumió en diciembre de 2023 y reproches por el efecto de sus políticas en el mercado del trabajo.

El desempleo alcanzó el 7,9% de la población económicamente activa en el segundo trimestre del año, el más alto desde 2021, mientras que la informalidad comprende ahora al 45% de los trabajadores.

El Papa visitó casa de caridad

El pontífice comenzó su jornada este lunes en el Cottolengo Don Orione, una casa de caridad para personas con discapacidad en las afueras de Buenos Aires, donde advirtió que un país es juzgado por la inclusión que hace de los más necesitados.

La institución aloja a 410 adultos con discapacidad. La gran mayoría no recibe visitas de familiares ni allegados.

“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, declaró el pontífice.

Milei es criticado por las duras políticas de ajuste fiscal que afectan a esta población, medidas que ha afirmado que son necesarias debido a la destrucción de la economía que dejó su antecesor, el kirchnerista Alberto Fernández.

Tras negociaciones en las que participaron la Iglesia católica, el oficialismo y la oposición acordaron un proyecto para garantizar el financiamiento de las prestaciones. Diputados lo aprobaron en octubre y aún debe votarse en el Senado.

En su discurso, León XIV defendió la dignidad de las personas con discapacidad: “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”, dijo.

FUENTE: Con información de AFP