miércoles 11  de  noviembre 2026
EMERGENCIA

Fuego en Liberty City deja a nueve personas sin poder volver a su casa

Un hombre fue hospitalizado tras el incendio de una vivienda en NW 63rd Street; al cierre de la tarde del 10 de noviembre no se había establecido la causa

Imagen de referencia de una escena policial en Miami.

Imagen de referencia de una escena policial en Miami.

ARCHIVO
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un hombre fue trasladado al hospital y nueve personas tuvieron que abandonar su vivienda después de un incendio registrado la tarde del martes 10 de noviembre en Liberty City.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami acudió a la cuadra 1000 NW 63rd Street, donde los equipos combatieron las llamas mientras salía humo del inmueble.

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Según la información de las autoridades, una familia de nueve integrantes quedó desplazada. También se reportó que no habían localizado a un perro de la casa.

Hasta el cierre de esta nota se había establecido la causa del siniestro. El reporte consultado tampoco precisaba la evolución del herido ni cuándo podrían regresar los residentes.

Para quienes enfrentan una emergencia de este tipo, el fin de las labores de extinción no significa que sea seguro entrar al inmueble. La Cruz Roja Americana recomienda esperar la autorización de los bomberos y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que necesiten ayuda para trasladarse.

La organización aconseja avisar a familiares que se está a salvo y contactar a su capítulo local si se necesita asistencia. Los datos divulgados sobre este caso no detallaban qué apoyo habían recibido los afectados.

Sus guías de recuperación sugieren fotografiar los daños, guardar recibos de gastos vinculados con la pérdida y avisar a la aseguradora. La posibilidad de recibir ayuda para alojamiento o reparaciones dependerá de la cobertura correspondiente.

El regreso también exige revisar la seguridad de la estructura y de las instalaciones. La entidad advierte que cables sueltos, daños en las tuberías de gas y partes inestables de la construcción requieren atención antes de retomar la vida en la casa.

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