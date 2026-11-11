Fuego en Liberty City deja a nueve personas sin poder volver a su casa

MIAMI.- Un hombre fue trasladado al hospital y nueve personas tuvieron que abandonar su vivienda después de un incendio registrado la tarde del martes 10 de noviembre en Liberty City.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami acudió a la cuadra 1000 NW 63rd Street, donde los equipos combatieron las llamas mientras salía humo del inmueble.

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Según la información de las autoridades, una familia de nueve integrantes quedó desplazada. También se reportó que no habían localizado a un perro de la casa.

Hasta el cierre de esta nota se había establecido la causa del siniestro. El reporte consultado tampoco precisaba la evolución del herido ni cuándo podrían regresar los residentes.

Para quienes enfrentan una emergencia de este tipo, el fin de las labores de extinción no significa que sea seguro entrar al inmueble. La Cruz Roja Americana recomienda esperar la autorización de los bomberos y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que necesiten ayuda para trasladarse.

La organización aconseja avisar a familiares que se está a salvo y contactar a su capítulo local si se necesita asistencia. Los datos divulgados sobre este caso no detallaban qué apoyo habían recibido los afectados.

Sus guías de recuperación sugieren fotografiar los daños, guardar recibos de gastos vinculados con la pérdida y avisar a la aseguradora. La posibilidad de recibir ayuda para alojamiento o reparaciones dependerá de la cobertura correspondiente.

El regreso también exige revisar la seguridad de la estructura y de las instalaciones. La entidad advierte que cables sueltos, daños en las tuberías de gas y partes inestables de la construcción requieren atención antes de retomar la vida en la casa.