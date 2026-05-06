jueves 7  de  mayo 2026
ECONOMÍA

Trump dice que en Venezuela está "entrando mucho dinero" derivado de los negocios petroleros

Donald Trump cenó, en la Casa Blanca, con los presidentes de las principales petroleras de EEUU. Afirmó que están interesadas en operar en Venezuela

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este miércoles que la gente en Venezuela está "bailando en las calles" por los beneficios económicos de las inversiones en petróleo en el país suramericano. Indicó que se reunió con los presidentes de las principales compañías petroleras estadounidenses.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump elogió la relación con Venezuela y aseveró que la gente está "bailando" en Caracas porque está "entrando mucho dinero" derivado de los negocios petroleros que han comenzado a concretarse con diversas compañías, cuatro meses después de la captura del exdictador Nicolás Maduro.

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Trump cenó en la víspera, en la Casa Blanca, con los presidentes de las principales petroleras del país, entre ellas ExxonMobil y Chevron. Afirmó que todas están interesadas en operar en el país suramericano.

Previo a las declaraciones optimistas de Trump en el Despacho Oval, su Administración anunció la concesión de una licencia que permite a distintas entidades comenzar a asesorar al Gobierno de Venezuela y a la petrolera nacional PDVSA para la restructuración de su deuda, como un nuevo anticipo de la relajación de sanciones a favor de Caracas.

Inversiones en Venezuela

El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, expresó, en una entrevista con la cadena CNBC el 1 de mayo, que está evaluando posibles inversiones en Venezuela. Esto luego de los cambios —en los últimos meses— de las regulaciones energéticas y los términos contractuales impulsados por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y con la venia de la Administración Trump.

Las declaraciones del director del gigante petrolero representan un cambio de postura, ya que, meses atrás y durante una serie de encuentros en la Casa Blanca, Woods había asegurado que invertir en Venezuela aún no era viable.

La semana pasada, el Gobierno de Delcy Rodríguez firmó dos nuevos acuerdos en materia energética con las estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding, luego de la visita de una delegación de la Casa Blanca a la capital venezolana para anunciar progresos en este sector.

Rodríguez explicó que estos nuevos acuerdos incluyen campos en los estados de Anzoátegui (noreste), Monagas (este) y Barinas (oeste), para la explotación petrolera y de gas asociado "y que ese gas pueda servir de impulso para el sistema eléctrico venezolano".

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país caribeño obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, con lo que superaría en más de un 50% los 14.713 millones de dólares que recibió por este rubro el año pasado.

FUENTE: Con información de EFE

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