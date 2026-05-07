Régimen de Venezuela confirma la muerte de preso político tras más de un año de su desaparición

El silencio administrativo fue laúnica respuesta que recibió la señora Carmen Teresa Navas, de 82 años, ante la exigencia de conocer el paradero de su hijo detenido (EFE)

CARACAS — El régimen de Venezuela reconoció este jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas nueve meses después del deceso y tras más de un año de su desaparición forzada denunciada por su familia, informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Quero fue excluido de la amnistía impulsada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según denunció su defensa. Su madre lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.

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“El 24 de julio de 2025, a las 11:25 pm falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”, indica el comunicado del ministerio.

Quero fue trasladado al Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo, en Caracas, “tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”, añadió el régimen.

De acuerdo con el comunicado, Quero “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.

Los desaparecidos

Muchas familias se quedaron durante meses sin noticias de sus seres queridos después de su detención, pidiendo en vano información a las autoridades y yendo de prisión en prisión para intentar localizarlos.

A veces, las visitas a personas detenidas permitían hacer llegar mensajes o dar noticias sobre los desaparecidos.

“El privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante la ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley”, añade el texto.

Quero, de 51 años de edad, fue arrestado el 3 de enero de 2025 y señalado de supuestos cargos de terrorismo.

La ONG Foro Penal indicó en una nota de prensa publicada a finales de abril que para entonces sumaba más de 15 meses desaparecido.

“Ya hace un año y seis meses que no he sabido ni una sola vez de él”, dijo entonces su madre Carmen Navas, según reseña Foro Penal, ONG dedicada a la defensa de presos por razones políticas.

Embed - vene_contigo | Noticias on Instagram: " ¡QUÉ DOLOR! Difunden imágenes de la tumba donde fue enterrado de Víctor Hugo Quero tras su muerte en prisión. La señora Carmen Navas acudió al lugar para rendir tributo a su hijo. CONFIRMAN SU “MUERTE” El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario confirmó este jueves la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, detenido desde enero de 2025 y cuyo paradero había sido denunciado como desaparecido por su familia y organizaciones de derechos humanos durante más de un año. Según el comunicado oficial, Quero Navas falleció el 24 de julio de 2025 mientras permanecía bajo custodia del Estado en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, tras haber sido trasladado desde el Internado Judicial Rodeo I por una hemorragia digestiva superior y un síndrome febril agudo. La causa de muerte habría sido una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un tromboembolismo pulmonar. El caso había generado fuertes denuncias públicas luego de que su madre, Carmen Teresa Navas, de 82 años, asegurara durante meses desconocer el paradero de su hijo y exigiera respuestas a las autoridades venezolanas. ONG como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón calificaron la situación como una presunta desaparición forzada. El Ministerio afirmó que Víctor Hugo Quero fue detenido el 3 de enero de 2025 y que durante su permanencia en prisión “no suministró datos de familiares ni recibió visitas formales”, razón por la cual el Estado procedió a su inhumación el 30 de julio de 2025 bajo los protocolos legales establecidos para personas privadas de libertad sin familiares presentes. El comunicado, emitido en Caracas este 7 de mayo de 2026, señala que las autoridades penitenciarias se mantienen “a disposición” para revisar el caso y garantizar la entrega de los restos del fallecido a sus familiares. La confirmación oficial ocurrió casi diez meses después del fallecimiento y tras semanas de presión pública en redes sociales y protestas de familiares." View this post on Instagram

El silencio de la muerte

Su madre, Carmen Teresa Navas, de 82 años de edad, durante más de un año exigió información sobre el paradero de su hijo detenido, pero solo hubo meses de silencio administrativo.

El reconocimiento de su deceso llega 490 días después de su detención y casi un año después de que se perdiera todo rastro de su paradero.

El Ministerio Penitenciario admitió en su comunicado que la investigación se inició apenas el 10 de marzo de 2026 bajo la figura de noticia criminis, tras la presión en redes sociales.

El Estado tardó dos meses adicionales en verificar sus propios registros internos desde que el caso se hizo público nuevamente este año, y casi un año en total para informar a la familia sobre un deceso ocurrido bajo su tutela.

El comunicado finaliza con las condolencias a la familia y garantiza “la entrega de sus restos”, lo cual se prometió después de que el cuerpo fuera enterrado sin consultar a la familia en una fosa del Registro Público de la parroquia Santa Rosalía, en Caracas, según reza el comunicado.

Defensoría del Pueblo pide investigación

La Defensoría del Pueblo pidió este jueves una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, luego de que el régimen confirmara su deceso ocurrido hace casi un año y tras meses de denuncias de desaparición hechas por su madre.

“Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia”, dijo la Defensoría en un comunicado publicado en Instagram.

La institución indicó que “este trágico acontecimiento evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país" para poder avanzar hacia una "garantía efectiva de los derechos humanos”.

Opositores exigen que no haya impunidad

El líder opositor Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela y partidos opositores han exigido al responder por la muerte del preso político.

Henrique Capriles Radonski, jefe de la bancada parlamentaria Libertad, afirmó que la muerte de Quero no puede quedar impune.

En Instagram, Capriles señaló que “El infame comunicado publicado por el Servicio Penitenciario el día de hoy indigna profundamente. Estamos hablando de un venezolano que desapareció y falleció bajo custodia del Estado. Su familia se entera casi 10 meses después, luego del doloroso peregrinar de una madre que recorrió instituciones, hizo denuncias públicas y buscó respuestas donde nunca se las dieron”.

El diputado acotó que se trata de una falta gravísima del Estado y exige una investigación verdadera y castigo a los responsables.

Investigación independiente

Varias ONG de derechos humanos exigieron este jueves la apertura de una investigación en Venezuela por el caso de Víctor Hugo Quero Navas, quien fue detenido en enero de 2025 y permanecía desaparecido hasta hoy, cuando el ministerio para los Servicios Penitenciarios confirmó su muerte.

Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió la “apertura inmediata” de una investigación “independiente, exhaustiva e imparcial”, conforme a los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016).

“Se exige que la autopsia y demás experticias médico-forenses sean practicadas por especialistas independientes, con pleno resguardo de la cadena de custodia y acceso de la representación legal y familiares a toda la documentación pertinente", subrayó JEP en redes sociales.

Al respecto, JEP señaló que el “supuesto desconocimiento de los vínculos familiares” de Quero “carece de sustento documental”, dado que, añadió, Carmen Navas -su madre- realizó "múltiples diligencias" ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para obtener información sobre la situación y paradero de su hijo.

Además, Foro Penal subrayó que la madre de Quero fue “muchas veces” a El Rodeo I y “negaban su paradero”, algo que calificó como “indignante”, según una publicación del director presidente de la ONG, Alfredo Romero, en plataformas de redes sociales.

Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, indicó que la Fiscalía debe investigar al actual ministro penitenciario, Julio García Zerpa, al exfiscal general Tarek William Saab y también al exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz.

“Hay que recordar que Víctor Quero Navas fue sometido a desaparición forzada. Las desapariciones forzadas han sido una política de Estado”, señaló Alvarado.

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FUENTE: Con información de AFP, Efecto Cocuyo, EFE