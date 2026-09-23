miércoles 23  de  septiembre 2026
DEMOCRACIA

El presidente de Bolivia aboga por la democracia en Cuba: "La gente la está pasando mal"

Las declaraciones de Rodrigo Paz marcan un giro en la postura internacional sobre el hemisferio dentro del foro multilateral, sumando respaldo a las peticiones de reformas estructurales en la isla

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla con los reporteros a su llegada a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla con los reporteros a su llegada a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

NUEVA YORK.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, respaldó la llegada de la democracia a Cuba y sostuvo que la nación caribeña necesita un Gobierno centrado en el bienestar de su población.

Sus declaraciones fueron ofrecidas al medio Martí Noticias durante su participación en el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

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"La gente en Cuba la está pasando mal", afirmó el mandatario boliviano, al tiempo que remarcó que las estructuras gubernamentales deben estar al servicio de la ciudadanía y no de la permanencia del propio aparato estatal.

Paz utilizó el proceso político de su país como punto de comparación: "El Estado tiene que cambiar porque el Estado no vive para el Estado, el Estado vive para la gente, es un concepto diferente. En Bolivia la gente era secundaria y eso ha cambiado. Espero que en Cuba, con la preponderancia de la democracia como una vía de convivencia, el Estado sea para la gente".

Tensiones en la ONU tras el discurso de la delegación estadounidense

Las manifestaciones del presidente boliviano se produjeron poco después de la intervención del mandatario estadounidense Donald Trump ante el plenario de la ONU, donde catalogó al régimen de La Habana como un "Estado absolutamente fallido" y afirmó que la administración en la isla constituye una amenaza a la seguridad nacional que "va a caer".

  • Protesta diplomática: la delegación cubana optó por retirarse del salón plenario durante la alocución del presidente de EEUU en la sede de Naciones Unidas.
  • Respuesta de La Habana: poco después de abandonar el recinto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó las afirmaciones de Washington, calificando las declaraciones del mandatario estadounidense como "falsedades" y "calumnias".

Las declaraciones de Rodrigo Paz marcan un giro en la postura internacional sobre el hemisferio dentro del foro multilateral, sumando respaldo a las peticiones de reformas estructurales en la isla en medio de un clima de severa crisis económica y tensiones diplomáticas internacionales.

FUENTE: Martí Noticias

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