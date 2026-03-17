martes 17  de  marzo 2026
MEDIDAS

El Salvador aprueba reforma constitucional para introducir la cadena perpetua

La enmienda, que elimina la prohibición constitucional de "penas perpetuas", fue aprobada por el Parlamento con el voto de 59 de los 60 diputados

Oficiales de seguridad de la prisión del gobierno montan guardia dentro de la prisión recién inaugurada, en El Salvador.

Oficiales de seguridad de la prisión del gobierno montan guardia dentro de la prisión recién inaugurada, en El Salvador.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

EL SALVADOR - El Congreso de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para "homicidas, violadores y terroristas", informó el Legislativo.

La enmienda, que elimina la prohibición constitucional de "penas perpetuas", fue aprobada con el voto de 59 de los 60 diputados, anunció el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Hasta ahora la condena máxima era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.

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El gobierno de El Salvador presentó este martes ante la Asamblea Legislativa de El Salvador una propuesta de reforma constitucional que busca permitir la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, en el marco de la política de seguridad que ha impulsado la actual administración para enfrentar a las estructuras criminales.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, junto al presidente del Parlamento salvadoreño, Ernesto Castro. El proyecto plantea modificar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, que actualmente prohíbe las penas perpetuas.

“El texto vigente establece que se prohíben las penas perpetuas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento”, explicó Villatoro al presentar la propuesta ante los legisladores.

La reforma impulsada por el Ejecutivo propone incorporar una excepción para que la cadena perpetua “solo se imponga a homicidas, violadores y terroristas”.

Además de la modificación constitucional, el gobierno presentó un paquete más amplio de reformas que incluye cambios al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normativas relacionadas con el sistema de justicia penal.

Refuerzo de la política de seguridad

Villatoro defendió la iniciativa como parte del fortalecimiento de las herramientas legales del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales, en un contexto en el que el país mantiene medidas extraordinarias de seguridad para combatir a las pandillas.

“Hemos tenido todos los embates y ataques de estas organizaciones criminales y también de sectores que defienden a criminales violentos, donde se ha cuestionado el uso legítimo de las herramientas de un Estado de derecho para poder brindarle paz y seguridad a los salvadoreños”, afirmó el ministro.

El funcionario aseguró que la política de seguridad del gobierno continuará con una postura firme frente al crimen organizado.

“Nuestra guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene, pero el país que anhelamos también requiere que en nuestras comunidades no existan homicidas ni violadores”, declaró.

Según Villatoro, la reforma busca ser “consecuente con el rescate del derecho penal” y reforzar la capacidad del Estado para sancionar los delitos más graves.

Respaldo de Bukele

El presidente Bukele respaldó la iniciativa a través de sus redes sociales, donde señaló que la discusión legislativa permitirá identificar las posiciones de los distintos actores políticos frente a la propuesta.

“Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, escribió el mandatario.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

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