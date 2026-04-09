jueves 9  de  abril 2026
VENEZUELA

El testaferro chavista que gasta en una boda lo que el país necesita en hospitales

La boda de Jorge Jiménez Ochoa y Oriana Lucchese, se celebrará en el Campamento Canaima con la bendición del régimen que puso a disposición aviones de la estatal Conviasa

Captura de pantalla. Invitación a la boda, publicada por la periodista venezolana, Germania Rodriguez Poleo

Captura de pantalla. Invitación a la boda, publicada por la periodista venezolana, Germania Rodriguez Poleo

Instagram: @iamgermania
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La celebración de la boda entre Jorge Jiménez Ochoa y Oriana Lucchese en el Parque Nacional Canaima representa el agravio más reciente contra un país que sobrevive entre carencias.

Jiménez Ochoa, quien preside la Federación Venezolana de Fútbol, consolidó su posición como operador financiero bajo el amparo de Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro.

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El festejo se desarrolla en el Campamento Canaima, un territorio que la cúpula ha transformado en su patio privado. Para este evento, el régimen puso a disposición aviones de la estatal Conviasa, desviando recursos públicos para el traslado de invitados. Mientras los hospitales carecen de insumos básicos y las escuelas se desploman, los recursos de la nación sirven para garantizar el confort de quienes han saqueado las arcas del Estado.

La lista de regalos de la pareja es una bofetada a la miseria nacional. Contiene artículos de lujo, como candelabros de 12,000 dólares y cubiertos de plata, cuyos precios son inalcanzables para cualquier venezolano que dependa de un salario. El costo de un solo plato en esa mesa equivale a décadas de trabajo de un profesor o un médico. Esta exhibición de opulencia no es más que el resultado de años de peculado y testaferrismo institucionalizado.

Su boda en el corazón de la Gran Sabana es la confirmación de que existe una Venezuela de privilegios criminales construida sobre la ruina de todos. Esta celebración no es un evento social; es el uso del patrimonio nacional para el regocijo de una clase que se enriqueció mientras el país se hundía en la tragedia.

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