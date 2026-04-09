La celebración de la boda entre Jorge Jiménez Ochoa y Oriana Lucchese en el Parque Nacional Canaima representa el agravio más reciente contra un país que sobrevive entre carencias.

Su ascenso ocurre a la par del hambre de los ciudadanos, mientras él gestiona capitales cuya procedencia no resiste una auditoría independiente.

El festejo se desarrolla en el Campamento Canaima, un territorio que la cúpula ha transformado en su patio privado. Para este evento, el régimen puso a disposición aviones de la estatal Conviasa, desviando recursos públicos para el traslado de invitados. Mientras los hospitales carecen de insumos básicos y las escuelas se desploman, los recursos de la nación sirven para garantizar el confort de quienes han saqueado las arcas del Estado.

La lista de regalos de la pareja es una bofetada a la miseria nacional. Contiene artículos de lujo, como candelabros de 12,000 dólares y cubiertos de plata, cuyos precios son inalcanzables para cualquier venezolano que dependa de un salario. El costo de un solo plato en esa mesa equivale a décadas de trabajo de un profesor o un médico. Esta exhibición de opulencia no es más que el resultado de años de peculado y testaferrismo institucionalizado.

Su boda en el corazón de la Gran Sabana es la confirmación de que existe una Venezuela de privilegios criminales construida sobre la ruina de todos. Esta celebración no es un evento social; es el uso del patrimonio nacional para el regocijo de una clase que se enriqueció mientras el país se hundía en la tragedia.