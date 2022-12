El turno para las condiciones políticas en la continuidad del diálogo

Con este segundo acuerdo se creará un fondo de protección social, cuyos recursos cubrirán durante tres años necesidades en materia de salud, educación, alimentación y servicios públicos, gestionado. Este fondo será administrado por la Organización de Naciones Unidas.

Se formaliza además el reinicio de las conversaciones para pactar garantías al cumplimiento de los derechos humanos y las condiciones políticas y electorales que deben tener los comicios presidenciales de 2024.

El coordinador del equipo negociador de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, ha explicado que a partir de la firma del acuerdo que atenderá la crisis humanitaria compleja que atraviesan los venezolanos, se buscará en las próximas reuniones “condiciones para la alternabilidad democrática”.

Según Blyde en las siguientes reuniones, previstas para la primera quincena de diciembre, abordarán la agenda política. “El secuestro de los partidos políticos, la fecha de los procesos electorales, las condiciones propiamente dichas, el Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela, el reequilibrio del CNE y sus órganos internos y subalternos, la observación internacional” son algunos de los aspectos que ocupan esa agenda.

Blyde recordó que el proceso de conversaciones que se inició con la firma del memorándum de entendimiento hace 13 meses “jamás ha debido detenerse, es nuestra misión que en esta otra etapa que comienza a partir de hoy podamos conseguir las condiciones políticas para que se produzca la alternabilidad democrática en el país y con ella el cambio del modelo político que ha arruinado nuestra nación”.

El jefe del grupo negociador de la Plataforma Unitaria ha reconocido que “ahora es que viene un proceso de negociación fuerte. Si lo que hemos vivido en los últimos meses ha sido duro, fuerte, hemos tenido que sostener reuniones con las agencias de la ONU, esto es un engranaje inmenso de documentos, reuniones, horas y horas de trabajo, técnicos trabajando para producir esto. La punta del iceberg es ese acuerdo social y hacia abajo tiene una cantidad de cosas. Ese es el reinicio del proceso de negociación, ahora vamos a profundizar en muchos otros temas, y esos temas incluyen, por ejemplo, los DDHH, los presos políticos. Dígame todos los que dicen que no hubo ninguna liberación de presos políticos. ¿Cuál escenario podríamos tener si no hay una negociación andando para abogar por la liberación de nuestros presos políticos?"

A los críticos del proceso de negociación Blyde le sugiere preguntarse: “¿Cómo garantizamos que haya condiciones electorales suficientes para que el voto del venezolano adentro y afuera de Venezuela se respete? Para que lo que elija el venezolano sea lo que gobierne en Venezuela en 2024. Vamos a eso, eso es lo que viene y ese es el anuncio que hace el comunicado conjunto, donde decimos que se firmó este acuerdo y ahora entramos en la agenda política. Hay fechas para eso, pero no puedo decirlas aún, estamos en eso. Vamos a trabajarlo para que sea este año".

Desde su perspectiva “existe una gran posibilidad de lograr acuerdos en materia política, institucional, electoral y garantías. Creo que, si eso se logra, va a renacer la esperanza para que haya un cambio político”.

Cabello responde

La visión de Blyde contrasta abiertamente con la forma en que el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se refiere al acuerdo suscrito entre la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro: “Ellos requieren una elección libre entre ellos, que no sea secuestrada por cualquier grupo de ellos, llámese 4G o cualquier grupo o Súmate (…) Aquí las garantías electorales están dadas desde hace mucho tiempo, tenemos la plataforma más avanzada del mundo donde cada persona es un voto (…) El problema electoral en Venezuela radica principalmente en que la derecha venezolana reconoce al CNE solo si ella gana, cuando ella pierde no reconoce al CNE (…) Aquí más nunca vamos a volver al método de votación por tarjetón, eso no existe, es cosa del pasado de la política venezolana, no hay forma de volver a eso, que aquí vayan a ser eliminados los capta huellas, no (…) Las condiciones están dadas, tenemos un RE, lo que ellos no tienen es voto y eso les dificulta su accionar, están divididos, están peleados”.

Familiares de presos políticos exigen resultados

Los familiares de presos políticos advierten que en las negociaciones “se les negó la voz a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”

En este sentido, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, a través de un comunicado lamentó que en las discusiones “no fuese incluido como punto de agenda la liberación inmediata de todos los presos políticos (…) cumplimos con el deber de exhortar y exigir de manera categórica, no solamente a los representantes de ambos sectores de ese proceso de negociación, sino a la comunidad internacional que hace de garante en tal espacio, a que en la próxima ronda de la mesa, el tema se incorpore como punto neural y urgente que demuestre un verdadero gesto de respeto a la dignidad humana en nuestro país.”

Finaliza la ONG asegurando que "desde la coherencia más básica es imposible hablar de condiciones electorales y recuperación del sistema democrático, si se considera que 330 asesinados y más de 300 presos políticos pesan menos que 27 millones de habitantes. Seguir pretendiendo superar la crisis desde la superficie significa omitir la verdad. Y si no se habla desde la verdad, el proceder impune queda relegitimado y la repetición indefinida de ciclos interminables de violencia, garantizada. Libertad plena e inmediata para todos nuestros presos políticos es el punto crucial que puede restaurar la confianza en un diálogo con aspiraciones de encauzar a Venezuela hacia una posición de futuro"

Chevron recibió su licencia

Coincidiendo con la firma del acuerdo, la petrolera estadounidense Chevron recibió la licencia que le permite volver a recibir crudo venezolano. Al respecto el analista Michael Penfold considera que las negociaciones están avanzando porque la administración de EEUU dejó de entender las sanciones como un castigo y ahora las utiliza como un incentivo para que Maduro negocie.

Este análisis no se comparte en algunos sectores políticos estadounidenses, especialmente en el Partido Republicano.

Mientras Chevron consideró que la licencia recibida por parte de Estados Unidos para operar en Venezuela añade transparencia al sector petrolero de ese país, el senador estadounidense Marco Rubio (R-FL) criticó la decisión de la Administración Biden de hacer negocios con Maduro, en lugar de desarrollar los recursos naturales de Estados Unidos.

"Estas concesiones de la Administración Biden tienen que ver con acercarse a ellos, porque la administración está llena de izquierdistas en esta Casa Blanca que quieren llegar a un acuerdo con Maduro", aseguró Rubio.

Sin embargo, el senador estadounidense Bob Menéndez (D-N.J.), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, precisó: “He sido claro durante años en mi continuo apoyo a una solución negociada a la prolongada crisis de Venezuela y mi creencia de que la diplomacia es el único camino viable para seguir. Pero dados los engaños pasados de Maduro, la reanudación de las negociaciones en la Ciudad de México debe estar definida por un cronograma claro y puntos de referencia que conduzcan a la restauración total de las instituciones democráticas en Venezuela, la liberación de los presos políticos y, lo que es más importante, elecciones libres y justas con credibilidad. observadores internacionales. Cualquier cosa menos debería verse como un fracaso”.