"Él vivía acechándola", dice el padre de una víctima de violencia machista en Cuba

En el momento de la agresión, Daneyis Reyes y Dania Bagarotti se dirigían a la universidad, donde estudiaban Licenciatura en Educación en el curso para trabajadores. Según Raúl Reyes, en la parada de ómnibus fueron sorprendidas por Andy Calderón Sardiñas, padre del hijo de cuatro años de Daneyis, quien efectuó varios disparos con una pistola.

Las mujeres recibieron dos tiros cada una. Daneyis Reyes murió en el lugar de los hechos. Dania Bagarotti falleció en el hospital, reseñó DIARIO DE CUBA.

"No tuve el valor de ir a verla en la morgue", dijo el padre de Daneyis mientras esperaba en la funeraria la llegada de los cadáveres. "Nadie esperaba esto, ella nunca me dijo que Andy la había amenazado. Si ella me lo hubiese dicho, hoy la realidad sería otra", añadió Jabaito.

El padre relató que la relación de Daneyis Reyes y Andy Calderón se rompió a principios de la pandemia de Covid-19. "Él vivía en casa de ella, pero su mala bebida hizo que la relación se acabase", dijo Jabaito.

"Hace unos meses, Andy se llevó el niño para el reparto Nuevo Vista Alegre y su hermano armó un lío en presencia del niño, por lo que Daneyis tuvo que ir a buscarlo tarde en la noche. Ella determinó no entregárselo más porque, entre otras cosas, cada vez que Andy iba a buscarlo estaba borracho", relató Jabaito.

"Andy vivía acechando a Daneyis, siempre la llamaba, pero ella no quería volver con él", agregó.

Jabaito, comentó que hace unos días "Andy armó un lío tremendo, estuvo detenido, pero Daneyis se negó a denunciarlo diciendo que era el padre de su hijo".

"Ahora me entero de que él continuó con las amenazas, pero ella nunca me lo dijo", lamentó el padre.

Poco después de los asesinatos, la Policía detuvo a Andy Calderón en Indaya, un barrio cercano al Distrito José Martí. Según Jabaito, la Policía le dijo que la pistola con la que disparó a las víctimas es de calibre 45. Se desconoce cómo consiguió el presunto asesino un arma de fuego.

Daneyis y Dania serán sepultadas este domingo. Sus muertes ratifican el reclamo de organizaciones de la sociedad civil por una ley contra la violencia de género en Cuba.

El mes pasado, las redes sociales reflejaron el hallazgo del cadáver de una joven en una zona de La Habana del Este, que el movimiento YoSíTeCreo confirmó como un feminicidio, cometido por la expareja de la víctima.

El fenómeno es generalmente silenciado por la prensa oficial, que además ha atacado a quienes denuncian los casos. Un artículo en Granma presentó meses atrás la "mediatización del feminicidio" como parte de una supuesta "guerra comunicacional hacia la sociedad cubana".

Más de 20 feminicidios han ocurrido en Cuba en lo que va de año, según observadores independientes. El Ministerio del Interior ha reconocido que debe incrementar la capacitación de los agentes encargados de casos de violencia de género. Los activistas reclaman al régimen una política oficial sobre estos casos en aumento en la Isla.