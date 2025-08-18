lunes 18  de  agosto 2025
BOLIVIA

Elecciones: Jorge Tuto Quiroga arrasa entre los bolivianos residentes en España

Cuatro de cada diez votos válidos fueron a parar a Quiroga, según estadísticas del Órgano Electoral Plurinacional

Expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, candidato a las elecciones presidenciales del domingo 17 de agosto

Expresidente de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga, candidato a las elecciones presidenciales del domingo 17 de agosto

Jorge Tuto Quiroga
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El aspirante de Alianza Libre a la Presidencia de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, obtuvo más del 40 por ciento de los votos entre los bolivianos que han ejercido su derecho de sufragio desde España, según los resultados provisionales de la comisión electoral.

Más de 82.200 bolivianos estaban habilitados para participar en España en los comicios del domingo, en los que el país sudamericano debía elegir al presidente para los próximos cinco años. Finalmente, sólo lo hicieron unos 21.500.

Cuatro de cada diez votos válidos fueron a parar a Quiroga, según estadísticas del Órgano Electoral Plurinacional basadas en el 60 por ciento de las actas, ya escrutadas. Estos resultados le habrían bastado al dirigente conservador para volver al poder sin necesidad de una segunda vuelta.

Por su parte, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, vencedor contra pronóstico de la primera ronda en el cómputo general, ronda en España el 18 por ciento, ligeramente por delante de Manfred Reyes y de Samuel Doria Medina.

Los datos oficiales muestran también un aumento del voto nulo, al que había apelado el expresidente Evo Morales como gesto de crítica a un proceso que no consideraba legítimo. Cerca del 12 por ciento de votos en España entran dentro de esta categoría, que no distingue si se trata de actos voluntarios o involuntarios.

Bolivia, en cualquier caso, tendrá que esperar hasta octubre para conocer quién sucederá al izquierdista Luis Arce en la Presidencia, ya que Paz y Quiroga deberán librar un último pulso el día 19 del citado mes, en una inédita segunda vuelta.

FUENTE: EUROPA PRESS

