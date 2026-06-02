martes 2  de  junio 2026
CRISIS

Patronal de Bolivia exige "decisiones inmediatas" ante posible "catástrofe" por conflicto prolongado

Los empresarios de Bolivia lamentan "ausencia de voluntad de diálogo" de quienes promueven medidas de presión contra el gobierno

Un manifestante lanza una bandera nacional contra la policía antidisturbios durante una protesta en La Paz, el 18 de mayo de 2026, para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Un manifestante lanza una bandera nacional contra la policía antidisturbios durante una protesta en La Paz, el 18 de mayo de 2026, para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió "decisiones inmediatas" para resolver los conflictos promovidos desde hace cinco semanas por sectores que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, ante una posible "situación de catástrofe" por el deterioro de la economía.

"La gravedad del momento exige decisiones inmediatas. Cada día de parálisis y bloqueos agrava los daños y acerca al país a una situación de catástrofe", señaló la CEPB el lunes.

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La mayor patronal del país manifestó en un comunicado su "profunda preocupación y alarma ante el sostenimiento injustificado de los bloqueos" en varias regiones bolivianas, "que están provocando un acelerado deterioro de la economía nacional y amenazan" con llevar al país "a un escenario de consecuencias imprevisibles".

Según la CEPB, los costos de esta crisis "no terminarán cuando cesen los bloqueos" y se extenderán "durante meses e incluso años", con efectos sobre el empleo, los ingresos de las familias, la inversión "y las posibilidades de recuperación económica".

Sin voluntad de diálogo

Los empresarios de Bolivia lamentaron la "preocupante ausencia de voluntad de diálogo por parte de los dirigentes que promueven las medidas de presión" y también la "insuficiente capacidad de acción por parte de las autoridades".

"Esta combinación está derivando en una vulneración creciente de los derechos fundamentales de millones de personas y está debilitando peligrosamente la convivencia democrática y la cohesión social", alertaron.

También, advirtieron que el sector empresarial "está llegando a su límite de sostenibilidad", pues además de la "crisis económica estructural" que se arrastra desde hace años, los conflictos están llevando "a miles de empresas, especialmente pequeñas y medianas, al borde de una situación de colapso".

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) calcula que las pérdidas acumuladas en 32 días de conflictos superan los 1.920 millones de dólares.

Un mes de protestas

Las protestas contra Rodrigo Paz comenzaron a principios de mayo por demandas sectoriales que luego escalaron hasta exigir su renuncia, que es impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz 'Tupac Katari' y grupos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

El departamento de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, es el más afectado por los bloqueos de carreteras que han provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, y en las dos últimas semanas se extendieron a otras seis regiones.

El Gobierno intentó el 16 y 23 de mayo abrir "corredores humanitarios" para el paso de los alimentos e insumos, pero estas operaciones, en las que intervinieron policías y militares, derivaron en enfrentamientos con los manifestantes y disturbios. Desde entonces, no hubo más intentos por desbloquear las carreteras.

Tampoco prosperaron las iniciativas de diálogo promovidas por una comisión del Legislativo, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos, pues los manifestantes insisten en que Paz debe renunciar.

FUENTE: Con información de EFE

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