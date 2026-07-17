Costa Rica rechaza hábeas corpus y avanza extradición de presunto miembro de Hamás

El caso del presunto miembro de la organización Hamás detenido en Costa Rica, identificado como Abuawad Abuadeh, continúa avanzando hacia una eventual extradición luego de que las autoridades judiciales destrabaran el procedimiento legal.

La Sala IV de ese país rechazó de forma definitiva el recurso de hábeas corpus presentado en favor del detenido, una resolución que despeja el principal obstáculo legal y permite la continuidad del trámite migratorio y judicial correspondiente.

Abuadeh es un ciudadano palestino nacido en Cisjordania que cuenta con nacionalidad española. El implicado ingresó a territorio costarricense en mayo en calidad de turista; sin embargo, según detallaron las autoridades locales, se encontraba realizando actividades remuneradas sin regularizar su situación migratoria, lo cual representa un incumplimiento directo a la legislación vigente del país centroamericano.

La detención de Abuadeh se efectuó el pasado 22 de junio en Desamparados de Alajuela, mediante un operativo conjunto en el que participaron la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), la Unidad Especial de Intervención y la Policía de Tránsito. Los motivos del arresto inicial se debieron a que el sospechoso se negó a proporcionar sus datos biométricos durante una revisión rutinaria de control migratorio.

Tras la negativa, el Gobierno de Costa Rica realizó las consultas respectivas en los sistemas internacionales de seguridad, donde se identificó que el sujeto poseía un perfil vinculado a actividades de terrorismo y presuntos nexos con el grupo Hamás. Tras su captura, el detenido fue trasladado de inmediato al Centro de Aprehensión Región Central, lugar donde permanece bajo custodia de las autoridades costarricenses.

Por su parte, la familia y la defensa legal de Abuadeh niegan rotundamente cualquier nexo con la organización Hamás y aseguran firmemente que no existía ninguna orden de captura internacional en su contra. Los familiares atribuyen la detención a motivos de xenofobia y discriminación, razones por las cuales habían solicitado el recurso de hábeas corpus en un intento por frenar el proceso de deportación.

A pesar de los argumentos de los familiares, la reciente resolución judicial deja en firme las acciones del Estado. El proceso se mantiene bajo el monitoreo constante de los cuerpos policiales y de inteligencia a la espera de la resolución final para su salida del país, mientras persiste el choque entre la postura oficial del Gobierno y la versión presentada por la defensa.

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FUENTE: Fuente Latina