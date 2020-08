Embajada de Venezuela realiza asambleas virtuales con la diáspora

El objetivo fundamental de estos encuentros es sumar a la comunidad venezolana en Estados Unidos en las gestión integral de las propuestas y soluciones, dando como resultado la colaboración y trabajo conjunto con las organizaciones locales de la diáspora que vienen realizando un trabajo noble y loable por Venezuela.

Ayuda humanitaria

El Embajador de Venezuela ante EEUU Carlos Vecchio afirmó que los recursos aprobados por Estados Unidos para atender la emergencia humanitaria en el país sudamenticano son canalizados directamente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y han sido entregados a organismos como la ONU y ACNUR.

“Esos recursos aportados por Estados Unidos son canalizados directamente por USAID a gobiernos de Latinoamérica donde hay migrantes venezolanos para su atención, la parte que ha sido destinada a Venezuela es canalizada focalmente a las agencias internacionales y nacionales que trabajan la asistencia humanitaria, como la ONU y ACNUR, por citar algunas”, dijo Vecchio.

El diplomático enfatizó que la emergencia humanitaria compleja que hoy en día enfrenta Venezuela es la peor del hemisferio y se profundiza con los efectos de la pandemia del COVID-19.

Precisó que en los primeros seis meses del año 2020, el régimen de Maduro ha enviado más de 348 millones de dólares en petróleo venezolano de la mejor calidad a Cuba. “Esta cifra representa más del 74% de lo que la ONU ha recaudado hasta hoy en ayuda humanitaria para Venezuela, mientras que los venezolanos sufren la pandemia y nuestros valientes médicos están muriendo”, señaló.

Poder y respaldo bipartidista

Con el lanzamiento del “Congressional Venezuela Democracy Caucus” a finales de 2019 y la invitación del presidente encargado Juan Guaidó al discurso del Estado de la Unión en febrero de 2020, Vecchio aseguró que ha consolidado un amplio apoyo dentro del gobierno estadounidense, que ha sido ratificado por altos funcionario como el Secretario de Estado Mike Pompeo y el Representante Especial Eliott Abrams, entre otros.

“Esa fuerza que hemos construido institucional, bipartidista, del poder ejecutivo, del poder legislativo, y del sistema de justicia de EEUU, marca una señal importante de los aliados a nuestra causa,” dijo Vecchio.

El diplomático insistió en que sigue trabajando con las diversas instancias de Estados Unidos en la implementación de un mecanismo de protección migratoria para los venezolanos, que les permita residir y trabajar legalmente, sin temor a ser deportados. “La dinámica interna con respecto a temas de inmigración ha retrasado los resultados, pero no descansamos en ello y la administración tiene los oídos abiertos a esta necesidad de un estatus legal para los venezolanos en los Estados Unidos”, manifestó.

carlos-vecchio.jpg El Embajador de Venezuela ante EEUU, Carlos Vecchio, participa en una asamblea virtual con la diáspora. Embajada de Venezuela en EEUU

Atención a Venezolanos en EEUU

Brian Fincheltub, director de asuntos consulares, explicó el estado de la restauración de los servicios consulares y ofreció una actualización de la situación de los venezolanos detenidos en los EEUU por asuntos de inmigración.

“Hemos logrado la extensión de pasaportes hasta por 5 años y reactivado servicios consulares básicos como la emisión de Cartas de no Objeción y la certificación de nacionalidad venezolana. Estamos trabajando en un mecanismo que permita renovar los pasaportes de los venezolanos en EEUU, una competencia por ley de las secciones consulares”, dijo.

Añadió que desde septiembre de 2019 hasta junio 2020 se ha logrado la liberación de 772 venezolanos que estaban detenidos por razones migratorias, un trabajo conjunto con abogados pro bono, ONG, periodistas y la Embajada.

Vecchio destacó que el objetivo principal de su gestión y del gobierno encargado es la salida del régimen de Nicolás Maduro del poder. “Hemos trabajado con EEUU en maximizar la presión sobre el régimen de Maduro, cada semana vemos medidas de presión contra funcionarios del régimen, acciones y acusaciones del sistema de justicia de EEUU contra la dictadura un operativo antinarcóticos en el Caribe con foco en Venezuela. Ese cerco no se ha dado solo, es producto del trabajo conjunto entre las administraciones del Presidente Trump y el Presidente Guaidó, con aliados de la región”, señaló.

Precisó que la región está en contra del fraude electoral que impulsa Maduro con una falsa oposición y un falso nuevo CNE.

“La única opción de Maduro es salir del poder, Maduro tiene el control del territorio pero no gobierna, no gestiona recursos, no soluciona la crisis, esa situación es inviable. La única solución viable es establecer un Gobierno de Emergencia Nacional como el propuesto por el presidente Juan Guaidó, una coalición de Gobierno sin Maduro ni acusados por narcotráfico y terrorismo internacional, que permita avanzar hacia la democracia y solucionar la crisis que hoy azota a Venezuela”, expresó.