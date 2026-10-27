martes 27  de  octubre 2026
VENEZUELA

María Corina Machado regresa a la sede de su partido Vente Venezuela tras más de dos años de ausencia

“Venezuela va a ser un referente para el mundo como un pueblo bravo frente a la peor de las tiranías, con voluntad, con organización, con inteligencia", dijo

María Corina Machado rodea de sus equipos (Cortesía Vente Venezuela)

María Corina Machado rodea de sus equipos (Cortesía Vente Venezuela)

Por Valeria Montero

CARACAS — María Corina Machado regresó a la sede nacional de su partido Vente Venezuela, ubicada en El Bejucal, municipio Chacao (este de Caracas) luego de más de dos años de su ausencia.

En la página oficial de Vente Venezuela se señala que el encuentro fue con los coordinadores estadales de la organización política y el equipo que ha mantenido sus actividades en distintas regiones del país.

Lee además
Unión Europea, imagen referencial
POLÍTICA

La Unión Europea pide avanzar hacia elecciones libres en Venezuela tras regreso de Maria Corina Machado
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
POLÍTICA

Delcy Rodríguez y Diosdado reaccionan al retorno de María Corina Machado a Venezuela

La llegada de Machado estuvo acompañada por los dirigentes del partido en los estados, quienes se reencontraron con la líder opositora en la sede nacional de la organización.

¡De vuelta a casa! Luego de más de 2 años, María Corina vuelve a El Bejucal», publicó Vente Venezuela en sus redes sociales al informar sobre el regreso de Machado a su casa nacional.

Machado señaló: “Nunca dejó de trabajar, organizar y luchar en cada rincón de Venezuela”.

«Cada rostro, cada apretón de manos y cada lágrima en El Bejucal resumen el amor de un equipo y de un país que nunca ha dejado de luchar junto a María Corina», sostuvo el partido.

La líder opositora y Nobel de la Paz 2025 apareció el domingo en la ciudad de Barquisimeto (occidente de Venezuela) y emprendió un viaje de 400 kilómetros por carretera hasta Caracas. Miles de personas se volcaron a recibirla en distintos puntos de su ruta.

“Venezuela va a ser un referente para el mundo como un pueblo bravo frente a la peor de las tiranías, con voluntad, con organización, con inteligencia", les dijo Machado a sus compañeros de partido.

Reunión con la PUD

La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria, debe reunirse con Machado esta tarde.

“En las próximas horas estaremos reunidos con ella", afirmó la dirigente opositora Delsa Solórzano.

“A partir de ahora estaremos presencialmente con María Corina, con quien nunca hemos dejado de tener contacto, con quien nunca hemos dejado de articular”, agregó.

La Plataforma Unitaria presentó recientemente un “Gran Acuerdo Nacional” con 14 iniciativas para la democratización del país y una hoja de ruta para elecciones generales. Proponen que Machado encabece este proceso.

“Es la candidata presidencial de la fuerza democrática”, remató Solórzano.

El Comité Nobel afirmó este martes que “aún” se necesita una transición democrática en Venezuela, tras la vuelta de Machado a su país.

“Muchas cosas han cambiado en los últimos meses, pero la tarea sigue siendo urgente: Venezuela aún necesita una transición democrática basada en derechos fundamentales, la participación política y unas elecciones libres”, declaró Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel noruego, en un comunicado en el que celebró su regreso.

“El comité expresa la esperanza de que su regreso refuerce a la oposición democrática y su lucha pacífica en favor de la democracia”, insistió.

Vente Venezuela, que ha pedido elecciones presidenciales en 2027, no ha ofrecido detalles de la agenda de Machado tras su regreso al país, pero convocó a una rueda de prensa el jueves.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela/AFP

Temas
Te puede interesar

CIDH exige a Venezuela proteger a María Corina Machado tras su regreso al país

Marco Rubio: "EEUU le dijo a Venezuela hace semanas que Machado debía volver sin ser molestada"

María Corina Machado anuncia su próximo paso para lograr elecciones en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una mujer revisa un minihorno en  una tienda en Estados Unidos.
MEDICIóN

Confianza de consumidores de EEUU aumenta en octubre

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela, a su regreso con un recibimiento multitudinario en Caracas, el domingo 25 de octubre de 2026. 
DERECHOS POLÍTICOS

CIDH exige a Venezuela proteger a María Corina Machado tras su regreso al país

Un centro de votación en el suroeste de Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade supera los 300.000 votos: ¿qué revelan las cifras antes del 3 de noviembre?

La captura de pantalla muestra el gesto de intimidación de la delegación cubana encabezada por el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, contra el embajador de EEUU en la ONU, Mike Waltz, durante una sesión en Naciones Unidas.
Escándalo

Tensión en la ONU: embajador de EEUU planta cara al canciller cubano y lanza una advertencia

Alon Alexander, de 37 años (derecha), y su hermano gemelo, Oren (izquierda), asisten a su audiencia de fianza en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein el 13 de diciembre de 2024 en Miami, Florida.
CONDENA

Del lujo de Miami a una posible cadena perpetua: el futuro judicial de los hermanos Alexander

Te puede interesar

La captura de pantalla muestra el gesto de intimidación de la delegación cubana encabezada por el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, contra el embajador de EEUU en la ONU, Mike Waltz, durante una sesión en Naciones Unidas.
Escándalo

Tensión en la ONU: embajador de EEUU planta cara al canciller cubano y lanza una advertencia

Por Julián Varela
Exministro de Petróleos de Venezuela (PDVSA) El Aissami,
VENEZUELA

Tareck El Aissami aparece como "capturado" en la lista de ICE: esto es lo que se sabe

Jorge Tuto Quiroga, expresidente boliviano, en el Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
DIÁLOGO PRESIDENCIAL 2026

¿Qué puede cambiar en América Latina en 2027? La advertencia de Tuto Quiroga

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Florida demanda a First Street sus puntajes engañosos de riesgo climático en real estate

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela, a su regreso con un recibimiento multitudinario en Caracas, el domingo 25 de octubre de 2026. 
DERECHOS POLÍTICOS

CIDH exige a Venezuela proteger a María Corina Machado tras su regreso al país