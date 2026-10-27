María Corina Machado regresa a la sede de su partido Vente Venezuela tras más de dos años de ausencia

CARACAS — María Corina Machado regresó a la sede nacional de su partido Vente Venezuela, ubicada en El Bejucal, municipio Chacao (este de Caracas) luego de más de dos años de su ausencia.

En la página oficial de Vente Venezuela se señala que el encuentro fue con los coordinadores estadales de la organización política y el equipo que ha mantenido sus actividades en distintas regiones del país.

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La llegada de Machado estuvo acompañada por los dirigentes del partido en los estados, quienes se reencontraron con la líder opositora en la sede nacional de la organización.

¡De vuelta a casa! Luego de más de 2 años, María Corina vuelve a El Bejucal», publicó Vente Venezuela en sus redes sociales al informar sobre el regreso de Machado a su casa nacional.

Machado señaló: “Nunca dejó de trabajar, organizar y luchar en cada rincón de Venezuela”.

«Cada rostro, cada apretón de manos y cada lágrima en El Bejucal resumen el amor de un equipo y de un país que nunca ha dejado de luchar junto a María Corina», sostuvo el partido.

La líder opositora y Nobel de la Paz 2025 apareció el domingo en la ciudad de Barquisimeto (occidente de Venezuela) y emprendió un viaje de 400 kilómetros por carretera hasta Caracas. Miles de personas se volcaron a recibirla en distintos puntos de su ruta.

“Venezuela va a ser un referente para el mundo como un pueblo bravo frente a la peor de las tiranías, con voluntad, con organización, con inteligencia", les dijo Machado a sus compañeros de partido.

Reunión con la PUD

La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria, debe reunirse con Machado esta tarde.

“En las próximas horas estaremos reunidos con ella", afirmó la dirigente opositora Delsa Solórzano.

“A partir de ahora estaremos presencialmente con María Corina, con quien nunca hemos dejado de tener contacto, con quien nunca hemos dejado de articular”, agregó.

La Plataforma Unitaria presentó recientemente un “Gran Acuerdo Nacional” con 14 iniciativas para la democratización del país y una hoja de ruta para elecciones generales. Proponen que Machado encabece este proceso.

“Es la candidata presidencial de la fuerza democrática”, remató Solórzano.

El Comité Nobel afirmó este martes que “aún” se necesita una transición democrática en Venezuela, tras la vuelta de Machado a su país.

“Muchas cosas han cambiado en los últimos meses, pero la tarea sigue siendo urgente: Venezuela aún necesita una transición democrática basada en derechos fundamentales, la participación política y unas elecciones libres”, declaró Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel noruego, en un comunicado en el que celebró su regreso.

“El comité expresa la esperanza de que su regreso refuerce a la oposición democrática y su lucha pacífica en favor de la democracia”, insistió.

Vente Venezuela, que ha pedido elecciones presidenciales en 2027, no ha ofrecido detalles de la agenda de Machado tras su regreso al país, pero convocó a una rueda de prensa el jueves.

¡De vuelta a casa! Luego de más de 2 años, María Corina vuelve a El Bejucal.



Nuestra casa nacional El Bejucal se viste de esperanza. @MariaCorinaYA llega a su sede abrazada por sus coordinadores estadales y por todo un equipo que nunca dejó de trabajar, organizar y luchar… pic.twitter.com/OU8hiZOyYr — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 27, 2026

FUENTE: Con información de Vente Venezuela/AFP