Patrulla Fronteriza arresta a diecinueve migrantes en un drenaje fluvial en San Diego

Los agentes de la estación Chula Vista fueron alertados por las cámaras de videovigilancia de actividades sospechosas (Patrulla Fronteriza)

LOS ÁNGELES - Un grupo de diecinueve migrantes mexicanos, entre los que se encontraban tres menores de edad, fueron hallados escondidos en un sistema de drenaje en la frontera entre California y México, cerca de San Diego, informó este miércoles la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés).

El arresto se produjo la noche del pasado 4 de mayo, después que el sistema de vigilancia remota de la Patrulla Fronteriza detectara una actividad sospechosa cerca a los túneles de drenaje.

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Los agentes migratorios arrestaron a dieciséis adultos y tres menores que viajaban solos para tratar de ingresar a EEUU de forma ilegal.

El Equipo de Túneles del Sector San Diego, en la frontera de California, tuvo que despejar el sistema de drenaje y asegurarse de que no estuvieran más personas ocultas en su interior.

Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, dijo -en un comunicado- que estos intentos son peligrosos y “con frecuencia” involucran a personas que representan una amenaza para la seguridad pública de EEUU.

“Gracias a la vigilancia de nuestros agentes y al uso eficaz de la tecnología de vigilancia este grupo, que incluía a narcotraficantes convictos, fue detenido antes de que pudieran adentrarse más en nuestras comunidades”, afirmó.

Los agentes de la estación de Chula Vista fueron alertados por el sistema de videovigilancia remoto sobre actividad sospechosa cerca de los túneles de drenaje alrededor de las 22 horas.

Hermanos deportados reingresaron

Las autoridades fronterizas se refieren al arresto de Raudel Carrillo Padilla, de 35 años de edad, e Iván Carrillo-Padilla, de 31 años de edad, dos hermanos mexicanos previamente deportados tras sus condenas en 2017 por posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina en California.

Los detenidos serán deportados o enjuiciados por tratar de reingresar al país después de ser expulsados.

El hallazgo se dio poco antes de que seis inmigrantes perdieran la vida al tratar de ingresar al país en un vagón de carga en Laredo (Texas). Los cuerpos fueron hallados el 10 de mayo.

Defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump ha obligado a los inmigrantes a tomar mayores riesgos para intentar ingresar a Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CBP/status/2056494219192091122?s=20&partner=&hide_thread=false They thought they could sneak into the United States, but their attempt at evading CBP was flushed away!



On May 4th, U.S. Border Patrol agents from the Chula Vista Station arrested 19 people discovered hiding in a drainage system near the border in San Diego.



Two of the… — CBP (@CBP) May 18, 2026

FUENTE: Con información de EFE