República Dominicana detiene a agentes aeroportuarios involucrados en el tráfico de cocaína

Pasajeros caminan por terminal aérea camino a la puerta de abordaje.

SANTO DOMINGO — Las autoridades dominicanas informaron el martes que detuvieron a tres agentes aeroportuarios involucrados en una trama de narcotráfico que antes llevó al arresto de tres alemanes cargados con cocaína .

La investigación se originó a partir de dos decomisos realizados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que sirve a Santo Domingo, donde fueron incautados unos 46 kilos de cocaína, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Los agentes detenidos —dos especialistas en seguridad aeroportuaria y otro en antinarcóticos— trabajaban en el aeropuerto capitalino, el más importante del país.

"Se valían de sus puestos en la terminal para facilitar la entrada de mulas cargadas de drogas, para llevarlas a Alemania en maletas y mochilas", indicó la DNCD, que no descarta más arrestos.

Las drogas se capturaron en dos operativos separados, el 18 y 22 de diciembre.

En el primer caso, un ciudadano alemán, de 48 años, fue detenido cuando intentaba viajar a Frankfurt con 17 paquetes de cocaína, de alrededor de 1 kg cada uno, ocultos en su equipaje.

Días después, 28 kg de la misma sustancia fueron hallados dentro de una mochila y una bolsa plástica abandonadas en uno de los baños de Las Américas.

"Mulas del narcotráfico"

La última operación llevó al arresto de otros dos alemanes, capturados cuando pretendían salir del país por otro aeropuerto, el del turístico balneario de Punta Cana.

Son "mulas del narcotráfico que se hacen pasar como turistas o visitantes" en el país, dijo la fuente.

República Dominicana es considerada uno de los principales puntos de tránsito del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa.

Las autoridades incautaron el año pasado más de 44 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína, según datos oficiales.

La DNCD reportó la semana pasada el arresto en Las Américas de un francés de 33 años con 55 prendas de vestir "empapadas de cocaína" que buscaba viajar a Madrid. El caso no está relacionado por ahora con la trama de los alemanes.

FUENTE: Con informaciòn de AFP