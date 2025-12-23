martes 23  de  diciembre 2025
Mulas del narcotráfico

República Dominicana detiene a agentes aeroportuarios involucrados en el tráfico de cocaína

Los detenidos "se valían de sus puestos en la terminal para facilitar la entrada de mulas cargadas de drogas, para llevarlas a Alemania en maletas y mochilas"

Pasajeros caminan por terminal aérea camino a la puerta de abordaje.&nbsp;

Pasajeros caminan por terminal aérea camino a la puerta de abordaje. 

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTO DOMINGO — Las autoridades dominicanas informaron el martes que detuvieron a tres agentes aeroportuarios involucrados en una trama de narcotráfico que antes llevó al arresto de tres alemanes cargados con cocaína.

La investigación se originó a partir de dos decomisos realizados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que sirve a Santo Domingo, donde fueron incautados unos 46 kilos de cocaína, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Lee además
Los Leones del Escogido de la República Dominicana levantan el trofeo de campeones de la Serie del Caribe 2025 en Mexicali, el 8 de febrero de 2025.
Béisbol

República Dominicana, Puerto Rico y México no van a la Serie del Caribe en Venezuela
El dominicano Christopher Morel llega a Miami para atender la inicial     
Béisbol

Qué pueden esperar los Marlins de la apuesta por Christopher Morel

Los agentes detenidos —dos especialistas en seguridad aeroportuaria y otro en antinarcóticos— trabajaban en el aeropuerto capitalino, el más importante del país.

"Se valían de sus puestos en la terminal para facilitar la entrada de mulas cargadas de drogas, para llevarlas a Alemania en maletas y mochilas", indicó la DNCD, que no descarta más arrestos.

Las drogas se capturaron en dos operativos separados, el 18 y 22 de diciembre.

En el primer caso, un ciudadano alemán, de 48 años, fue detenido cuando intentaba viajar a Frankfurt con 17 paquetes de cocaína, de alrededor de 1 kg cada uno, ocultos en su equipaje.

Días después, 28 kg de la misma sustancia fueron hallados dentro de una mochila y una bolsa plástica abandonadas en uno de los baños de Las Américas.

"Mulas del narcotráfico"

La última operación llevó al arresto de otros dos alemanes, capturados cuando pretendían salir del país por otro aeropuerto, el del turístico balneario de Punta Cana.

Son "mulas del narcotráfico que se hacen pasar como turistas o visitantes" en el país, dijo la fuente.

República Dominicana es considerada uno de los principales puntos de tránsito del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa.

Las autoridades incautaron el año pasado más de 44 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína, según datos oficiales.

La DNCD reportó la semana pasada el arresto en Las Américas de un francés de 33 años con 55 prendas de vestir "empapadas de cocaína" que buscaba viajar a Madrid. El caso no está relacionado por ahora con la trama de los alemanes.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Chavismo aprueba ley para "castigar con cárcel" a quienes apoyen sanciones petroleras

Chile y Ecuador establecen alianza frente al crimen organizado y la migración irregular

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar la situación en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
ENCUESTA

Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación

La operación relámpago que incautó el buque cisterna Centuries que transporta petróleo sujeto a sanciones estadounidenses.
NUEVA ESCALADA

Bloqueo de EEUU a buques sancionados sube presión al régimen de Maduro e impacta a China y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la nueva iniciativa de la Armada de Estados Unidos, la Flota Dorada, la construcciòn de una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025
EEUU

Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra y una serie de portaaviones, destructores y submarinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Trump a Maduro: "Lo más inteligente que puede hacer Maduro es dejar el poder en Venezuela"

La nobel María Corina Machado.
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

Te puede interesar

Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.
JUICIO

Juez a cargo del caso de Derek Rosa rechaza intento de la defensa de apartarlo del proceso

Por Carlos Armando Cabrera
Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VIAJES

Temporada navideña rompe récord de viajeros

Nueva opción de Uber para que las usuarias viajen con conductoras mujeres.
NUEVO

Uber estrena opción para que usuarias elijan conductoras femeninas