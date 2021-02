Enero negro en Cuba: 38 violaciones a la libertad de prensa

Además, se detallan "citaciones a una unidad policial, desalojo de las viviendas donde residen los comunicadores, difamación sin derecho a réplica, restricciones del espacio digital, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas fueron algunas de las violaciones que sufrieron los periodistas independientes".

"El comunicador más reprimido durante el mes fue el colaborador del ICLEP Héctor Luis Valdés Cocho quien el 27 y el 28 de enero fue agredido físicamente, estuvo bajo detención domiciliaria cuatro días consecutivos y en dos ocasiones fue desalojado de la vivienda que rentaba por el simple hecho de ejercer el periodismo de forma independiente", añade el comunicado. Y se explica que "también fueron desalojados el Youtuber Jancel Moreno y el colaborador de ADNCUBA Nelson Julio Álvarez".

Por su parte, el reportero de Cubanet Alejandro Hernández Cepero "fue detenido arbitrariamente y amenazado con 'enfrentar un proceso penal por manifestarse en contra del sistema político imperante en la isla'. También de Cubanet, Enrique Díaz, fue citado y amenazado 'de enfrentarse a procesos judiciales iniciados por Fiscalía y el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI)'. La Youtuber Camila Carballo fue censurada por militares que le hicieron apagar su teléfono cuando transmitía en vivo desde La Habana".

"Yoe Suárez, periodista de Diario de Cuba fue citado a una unidad policial donde lo interrogaron y amenazaron 'con procesarlo judicialmente por un supuesto delito de mercenarismo'. La directora del periódico digital 14ymedio Yoani Sánchez, el lunes 11, fue difamada, sin derecho a réplica, en la emisión estelar del noticiero de televisión y el 27 reportaba en su muro de Facebook “apagón de internet...” refiriéndose que no tenía acceso a la red de redes", agrega el documento.

Asimismo, "el director del medio de comunicación comunitario del ICLEP, Amanecer Habanero, Juan Manuel Moreno, también reportó al instituto que el 27 le fue cortado el servicio a internet por datos móviles".

Como recoge el informe, "los hechos represivos más violentos ocurrieron el 27 de enero, cuando periodistas independientes fueron golpeados y arrestados de forma arbitraria por reportar una actividad de artistas que homenajeaban el 168 aniversario del natalicio del Apóstol José Martí y porque querían continuar el diálogo iniciado hace dos meses con el MINCULT. Junto a los periodistas, también, fueron golpeados y arrestados los artistas".

"La violencia desatada por el ministro de cultura de Cuba Alpidio Alonso quien de un golpe tumbó el teléfono del periodista de Diario de Cuba Mauricio Mendoza, quien reportaba en vivo, provocó que integrantes del MINCULT y Policías Políticos agredieran físicamente a los periodistas Yunier Gutiérrez de La Hora de Cuba; Alfredo Martínez de Tremenda Nota; Héctor Luis Valdés Cocho colaborador del ICLEP y Nelson Julio Álvarez de ADNCUBA", amplía el texto.

En esa misma fecha "fueron arrestados de forma arbitraria y violenta frente al MINCULT Ismario Rodríguez de Periodismo de Barrio, el bloguero Ulises Padrón Borges y de Hipermedia Magazine Henry Eric Hernández y Julio Llópiz-Casal". También "fue detenida de forma violenta la periodista de Cubanet Camila Acosta a quien también amenazaron con acusarla por los supuestos delitos de desacato y desobediencia. Acosta después del arresto fue liberada y recluida sin orden judicial dentro de su hogar durante cuatro días consecutivos".

"Del mismo modo, la periodista de 14ymedio Luzbely (Luz) Escobar estuvo sometida a reclusión domiciliaria, sin orden judicial, por cuatro días y de Cibercuba, Iliana Hernández por espacio de tres días seguidos respectivamente. María Matienzo, reportera de Cubanet fue agredida por el agente de la Policía Política conocido por Magdiel el día 28 quien intentó arrestarla de forma violenta cuando la periodista salió de casa del comunicador Valdés Cocho. Arresto que no se concretó porque los presentes se lo impidieron", se lee en el reporte.

Además, "Matienzo fue visitada al día siguiente (29) en su domicilio y un agente que se identificó por el nombre de Raúl le comunicó: 'Estamos aquí, no tenemos más nada que hablar con usted, porque usted no va a hablar con nosotros, pero si usted sale a la calle estamos ahí y no va a poder salir'".

De ese modo, "enero terminó con un incremento del 124% de hechos violatorios a la libertad de prensa en comparación con el mismo periodo de tiempo del pasado año cuando solo verificamos 17".

"El ICLEP recuerda que todos los casos documentados de violación a la libertad de prensa se realizan bajo una metodología periodística de consultas a fuentes directas e indirectas, así como la revisión de informaciones de medios digitales y audiovisuales. Existen muchos más hecho violatorios a la libertad de prensa en Cuba, pero solo publicamos los que hemos verificado", culmina el informe.