Enfrentamiento con la Policía en La Habana: "El pueblo ya no quiere más abusos"

Israel Suárez Almaguer fue quien subió el video a Facebook y dio detalles de lo sucedido en La Lisa, en 206 y 51. A la Policía "no le basta con poner una multa, sea justa o injusta, porque han de dar golpe y reprime al pueblo sin motivos", dijo.

"No les importa si hay mujeres embarazadas, no les interesa nada. Basta ya de represión y abuso... este es un hombre que no es ningún delincuente, que no se mete con nadie y todos en el barrio quieren por ayudar siempre que puede. Entonces ¿hasta cuándo? Esto se tiene que saber: el pueblo ya no quiere más abusos", agregó Suárez.

El cubano, que grabó el momento, encaró al Policía. "¿Qué fue lo que hiciste, papi?", dijo. El agente respondió que "no hice nada".

"Todos van para internet para que no se hagan los locos. Mira para acá tú también", le dijo a otro Policía. "No quiero a nadie haciéndose el loco con mi colega. Estos abusadores, mira, otros abusadores más... abusando con el pueblo", gritó.

En el video se muestra la patrulla 081. Un grupo de personas acusaron al Policía de dar golpes al hombre detenido. "Sí le diste, sí le diste", repitieron varias mujeres señalando al agente.

"Hay testigos de que le diste. Hay testigos... todos ustedes hacen esas cosas porque si uno los toca es atentado. Porque solos, sin el trajecito ese, son una pinga. Descarados que son", gritó el cubano al Policía.

Una mujer intentó manotear al Policía, pero otra la aguantó.

"Bájate, brother", dijo el cubano al detenido cuando estaba en la patrulla. Los presentes intentaron sacarlo, pero el Policía lo evitó y se lo llevaron. "Ay, caballero, ¿qué es esto?", dijo una mujer.

"¿Cuándo le pase algo a esa mujer en estado, te vas a poner las pilas conmigo, comepinga?", gritó el cubano que grabó el enfrentamiento.