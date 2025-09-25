jueves 25  de  septiembre 2025
VENEZUELA

Empresario panameño vinculado a Maduro es el dueño del avión privado que se estrelló en aeropuerto

Ramón Carretero Napolitano, con largo registro de negocios en Cuba, usaba con frecuencia la aeronave que se estrelló tomando vuelo; dos pasajeros están heridos

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela.

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela.

AFP/Yuri Cortez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El avión Learjet 55 que se estrelló este miércoles cuando despegaba en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aéreo de Caracas, Venezuela, es propiedad de un empresario panameño vinculado a Maduro y su familia desde 2013 y con récord de negocios en Cuba, según informaron medios.

Ramón Carretero Napolitano, nombre del empresario, usaba con frecuencia la aeronave de negocios, matrícula YV3440, siniestrada. Del accidente aéreo lograron sobrevivir “dos pasajeros”, según informaron las autoridades aeronáuticas de Venezuela que no precisaron datos sobre la tripulación.

Lee además
El cantautor Brett James falleció a los 57 años en un accidente aéreo. 
OBITUARIO

Muere en accidente aéreo el compositor Brett James, ganador del Grammy
Dina Boluarte, presidenta de Perú.
SEGURIDAD

Perú anuncia compra de 12 aviones subsónicos para lucha antidrogas

Sin embargo, informaciones señalan que el piloto y copiloto fallecieron. "Uno de ellos fue piloto de Gorrin", según aseguró el comisario Iván Simonvis por redes, en referencia al dueño actual de la televisora Globovisión, Raúl Gorrín, aliado de Maduro.

“Hoy miércoles a las 12:52 pm (HLV) una aeronave Learjet 55, despegando del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira, se precipitó a tierra. Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros quienes inmediatamente recibieron la atención médica encontrándose en condiciones estables”, señaló el Instituto de Aeronáutica Civil, que anunció una investigación.

Reportes por redes indicaron que una aeronave con la misma matrícula YV3440 registró hasta el 14 de septiembre cuatro vuelos a Cuba, pero también viajó a Panamá y Cancún y México

Empresario contratista de Maduro

Según investigaciones periodísticas, Carretero Napolitano es uno de los contratistas más consecuentes de Maduro junto a Alex Saab, actual ministro del régimen.

De los jugosos contratos adjudicados por el régimen, habría destinado millones de dólares para beneficiar a la familia presidencial, según el medio ArmandoInfo.

Entre los beneficiarios se menciona a una sobrina de Cilia Flores, esposa de Maduro, y su pareja, a quienes el empresario habría transferido 5,8 millones de dólares de lo ganado en una construcción en 2016.

Carretero Napolitano construyó en Venezuela gimnasios, un estadio de béisbol y un centro de convenciones, y también remodelaron un hotel y hasta importaron juguetes, neumáticos y electrodomésticos por alrededor de 769 millones de dólares, según la información periodística que se basó en expedientes judiciales, registros públicos de varios países y diversas fuentes.

FUENTE: Con información INAC redes, La Patilla, ArmadoInfo,

Temas
Te puede interesar

Empresa estatal de Cuba deja perder más de 200 kilos cárnicos en medio del hambre

Vente Venezuela exige atención médica urgente para tres presos políticos

USCIS habilita portal de pago para solicitudes de asilo y tasa anual de casos pendientes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan hacia el Air Force One mientras se preparan para partir del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.
Seguridad

Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE tendría "motivaciones ideológicas"; un muerto y 2 heridos

Histórica fotografía del año 1938 del joven Coronel y Jefe del Ejército Cubano Fulgencio Batista (1901-1973) cargando al niño Raúl Castro Ruz de solo apenas 7 años de edad durante una visita oficial a la Escuelita Tecnológica de Ceiba del Agua de La Habana, en compañía a su derecha del entonces Presidente de Cuba, Federico Laredo Brú (1875-1946).  video
HISTORIA

El día en que Fulgencio Batista tuvo en brazos a Raúl Castro

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

ICE: ¿Es legal expulsar a un migrante con la Green Card activa?

Te puede interesar

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso.
CONGRESO

Casa Blanca advierte de despidos masivos si los demócratas no aprueban presupuesto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Dr. Joseph Ladapo, Cirujano General de Florida.
POLÉMICA

Florida respalda nueva guía federal sobre Tylenol y autismo, comunidad científica presenta objeciones

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final
PLAZO DEFINITIVO

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final

Camionetas Ford F-150 en la planta ensambladora de Ford en Dearborn, Michigan.
CRECIMIENTO

La economía de EEUU crece un 3,8% en el segundo trimestre, tras nueva revisión

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
DESPILFARRO

DOGE Florida denuncia gasto excesivo de $278 millones en presupuesto de Hillsborough