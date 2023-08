Enrique Aristeguieta: "la democracia está tratando de sobrevivir"

A Enrique Aristeguieta Gramcko se le rindió un homenaje por cumplir 90 años de vida. Durante ese reconocimiento el político opositor expresó: " conspiré y no lo averiguaron nunca, he pasado los años de la democracia, parte en gobierno, parte en oposición, pero siempre he estado presente para defender el sistema democrático por encima de todo", aseguró.

Haciendo referencia a la democracia el político enfatizó que ésta es en la historia "una rareza, en la mayor parte de los países de mundo, ha tenido muy pocos años de democracia; en la Grecia antigua, la hubo y luego viene a resucitar poco a poco en el siglo XIX en Europa Occidental y en Estados Unidos", resaltando que actualmente la democracia está tratando de sobrevivir.

Asimismo, Aristeguieta Gramcko, hizo hincapié que la democracia "es un bien pero hay que cuidarla, es frágil", afirmó, y "eso lo estamos sufriendo los venezolanos, porque por la razón que sea nos descuidamos, y prácticamente la democracia hoy en día es un recuerdo", lamentó.

El ilustre abogado durante su reconocimiento destacó sobre la democracia en Venezuela. "La estamos haciendo sobrevivir a duras penas, hay que volver hacerla una realidad, y que tenga las raíces más profundas, porque es la única forma civilizada de sobrevivir", afirmó.

En cuanto al nombramiento en la Asamblea Nacional oficialista de Elvis Amoroso (chavista), como rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Aristeguieta Gramcko, aseguró en su red social X, que "una de las peores características del régimen es su cinismo y descaro. No son capaces de jugar limpio", sentenció.

FUENTE: Redacción