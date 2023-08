Venezuela: composición de nuevo CNE no blinda garantías

CARACAS. - En Venezuela , la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral ( CNE ), tras la renuncia del anterior directorio que fue forzada por el chavismo en junio pasado, no blinda garantías de imparcialidad, especialmente de cara a los comicios presidenciales de 2024.

Los cinco rectores principales designados por la Asamblea Nacional (AN) de 2020, de mayoría chavista, son Elvis Hidrobo Amoroso, hasta ahora contralor General de la república, Rosalba Gil, Carlos Quintero; Juan Carlos Delpino y Aimé Nogal. Los tres primeros con vinculación con el régimen de Nicolás Maduro y la última relacionada con sectores de la oposición.

Nélida Sánchez, coordinadora de contraloría electoral de Súmate, expresa que la historia es cíclica y que se repite lo denunciado por la organización en 2021: “Cuando la Asamblea Nacional designó a los rectores del CNE, de cara a las elecciones regionales, dijimos que había nacido de manera ilegal e inconstitucional y que solo su desempeño hablaría por sí mismo”.

Agrega que el nombramiento de cuatro de los cinco nuevos rectores contraviene la Constitución por cuanto tienen vinculación con partidos políticos. “Sobre el procedimiento para la escogencia de estos rectores, debemos decir que se violaron los lapsos, no se publicó el cronograma, no se dio a conocer la lista preliminar de los 104 preseleccionados luego de realizarse las entrevistas, de haber aplicado el baremo. Esto trajo como consecuencia que los ciudadanos que teníamos el derecho de hacer objeciones, no pudimos hacerlo”, subraya.

Cuatro de los cinco rectores principales del #CNE que designó la Asamblea Nacional (@Asamblea_Ven) están vinculados a organizaciones con fines políticos, con lo cual violó lo establecido en los Arts. 296 de la Constitución y 9, numeral 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral

La coordinadora de Súmate también llama la atención sobre lo señalado por el presidente de la AN chavista, Jorge Rodríguez, quien dijo que la designación de las autoridades comiciales se hizo después de haber conversado y discutido los bloques políticos. “¿Dónde queda, entonces, el precepto constitucional de no vinculación con organizaciones políticos?", dice.

Al mismo tiempo, Nélida Sánchez enfatiza que dos de los cinco rectores principales fueron designados por sectores distintos a los que fueron postulados. “Es el caso específico del rector Carlos Quintero que había sido postulado por la sociedad civil y quedó designado en representación del Poder Ciudadano, y Rosalba Gil que fue postulada por el Poder Ciudadano y nombrada por la sociedad civil”.

Los escenarios

Ignacio Avalos, quien fue designado rector del CNE en el año 2000 y es directivo del Observatorio Electoral Venezuela (OEV), deja ver dudas sobre la imparcialidad del nuevo organismo electoral que fue seleccionado por el Comité de Postulaciones Electorales, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello (militar retirado que perteneció al Alto Mando de Maduro). Añade que este directiva designada por la AN chavista tiene "el pecado original" de ser nombrada tras la salida abrupta de la anterior.

“Este nuevo CNE conserva la imagen, que no debe aplicarse al árbitro, de un organismo 3 a 2. Se ha hecho costumbre la idea de que el gobierno tiene derecho a tener tres rectores principales y, como gran concesión, darle dos a la oposición. Pero, eso no quiere decir que, en la práctica, haya tantas garantías como se quiere proyectar”, puntualiza Avalos.

El experto electoral recuerda que, en la directiva anterior que estuvo un año y medio, pese a todo había otro escenario y espacio para conversar. Agrega que ese CNE, presidido por Pedro Calzadilla, "había una cierta impresión de amplitud”.

Tanto Ignacio Avalos como Nélida Sánchez cuestionan la abierta adhesión del rector Elvis Hidrobo Amoroso, hasta ahora contralor de la república, con el régimen de Maduro. El nuevo rector fue el artífice de varias inhabilitaciones de dirigentes opositores, entre ellos, los candidatos a las primarias Henrique Capriles (Primero Justicia), Freddy Superlano (Voluntad Popular) y María Corina Machado (Vente Venezuela).

“Todo está asociado a que, llegado el momento de las elecciones, hubiera un CNE a la altura de las circunstancias, entendiéndose esto como la conveniencia del gobierno. Obviamente, las elecciones que van a venir van a ser muy importantes, lo de las primarias, las sanciones. Todas esas son señales de que el gobierno (régimen) tiene que estar muy pendiente”, expresa Ignacio Avalos, exrector del ente comicial y directivo del OEV.

Añade que el nombramiento de Amoroso "es una señal clara de parcialidad" y que el rector Carlos Quintero, de quien reconoce su experticia electoral, está vinculado con el oficialismo. Avalos destaca que la forma como se designó el organismo electoral "no es una buena noticia para el país".

Sánchez sostiene que dentro de los rectores principales, además del hasta ahora contralor general (que fue diputado del PSUV), la rectora Rosalba Gil viene de ser la secretaria del Parlamento chavista. Por su parte, "Aimé Nogal viene de ser representante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en las elecciones de 2021". Eso sin contar, señala, la lista de rectores suplentes con vinculación política.

Alerta legal

Asimismo, Acceso a la Justicia puntualizó que el nuevo organismo electoral venezolano hace dudar de su legitimidad y legalidad, "al ser designado en una situación anómala en la que sustituye al anterior sin justificación jurídica alguna y no ser la mayoría de sus miembros independientes como exige la Constitución".

La ONG recordó que los rectores del anterior CNE solo ejercieron su mandato por año y medio, "con lo cual es irregular desde su nacimiento este nuevo CNE, pues no había razones jurídicamente válidas para designar a uno nuevo".

Acceso a la Justicia, en una alerta legal, coincidió con las observaciones hacia Elvis Hidrobo Amoroso, que fue nombrado Contralor General por la Asamblea Nacional Constituyente, "y que se ha dedicado a inhabilitar a figuras emblemáticas de la oposición ". Por otra parte, indicaron que aunque Aimé Nogal, designada como rectora principal, "es de un partido de oposición (UNT), su nombramiento es inconstitucional pues el artículo 296 de la Constitución exige rectores independientes.

La organización sostuvo que, de los 10 rectores suplentes designados, 4 eran del anterior CNE: Leonel Parica, Francisco Garcés, Gustavo Vizcaíno y Conrado Pérez, y Carlos Quintero, suplente en el anterior, que paso a rector principal. "Llama la atención la designación de Carlos Quintero, quien repite como rector y es del oficialismo; además desde el 2014 había sido nombrado como rector suplente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que va contra la Constitución por ser la AN competente para ello".

Tras el nombramiento de los nuevos rectores, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) recordó que, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), este viernes 25 de agosto, que es el día siguiente de la designación por el Parlamento, "las rectoras o rectores electorales realizarán la sesión de instalación, en la cual elegirán a la Presidenta o el Presidente, la Vicepresidenta o el Vicepresidente y la Secretaria o el Secretario del Consejo Nacional Electoral”.