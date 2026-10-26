Cuba: Periodistas independientes también somos portavoces de las denuncias ciudadanas

El sábado 24 de octubre estaba sentado en un sillón en la terraza de mi apartamento en la barriada habanera de La Víbora, cuando escucho que alguien me está llamando en voz baja.

“Señor, puedo hablar con usted”, dice una mujer de pelo canoso. Me asomo, bajo las escaleras y abro la puerta del edificio. Nos sentamos a conversar en la sala. Se presenta: “Me llamo Nelia (nombre ficticio). Soy ingeniera mecánica y quiero denunciar el entramado de corrupción existente en la Empresa Eléctrica de la capital y en Aguas de La Habana, en complicidad con funcionarios del PCC del municipio Arroyo Naranjo”.

Le pregunto quién le habló de mí y le dio la dirección de mi casa. Después de confirmar que fue un amigo común, Nelia entra en detalles. “Vivo en el reparto Víbora Park, esa zona pertenece al circuito D633, que recibimos electricidad de la sub estación eléctrica Apolo, ubicada en mi barrio. Desde el 3 de junio de este año, hace más de cuatro meses, la subestación tuvo una avería de gran envergadura en una de sus celdas que provocó un incendio. Eso trajo como consecuencia la afectación de uno de los transformadores y parte del equipamiento. Apolo suministra electricidad a dos circuitos de Víbora Park, tres de Arroyo Naranjo, tres de Lawton y una parte desde la Calzada de Diez de Octubre y Lagueruela hasta la calle Coco”.

“Luego de casi un mes con apagones entre 30 y 40 horas, más extensos que en otros sitios de la ciudad, y al no haberse podido reparar los daños en la sub estación, el PCC de Arroyo Naranjo, junto con la Empresa Eléctrica que radica en la Avenida Boyeros y Capdevila, decidieron crear con los nueve circuitos un esquema de rotación de tres horas con luz y seis de apagón. Antes eran seis circuitos, después añadieron tres más, complicando el suministro eléctrico con un solo transformador con capacidad de 25 watts para una zona donde residen más de 70 mil familias. Eso trajo problemas de bajo voltaje y disparos del sistema automático eléctrico, lo que provoca el prende y apaga de luz, afectando equipos electrodomésticos y aires acondicionados en muchos hogares”.

“En un día con suerte, teníamos nueve horas con electricidad, espaciadas en tres tandas de 3 horas y de 15 horas sin luz. Pero por problemas de déficit de generación, en una isla donde el sistema eléctrico está en crisis, por lo general solo tenemos 3 horas al día con luz y 21 horas de apagón. No es nada nuevo. Todo el país sufre lo mismo, excepto los dirigentes y altos oficiales de las FAR y el MININT. En tres horas debes cocinar, lavar y limpiar, si te da tiempo. El problema se produjo cuando comenzó el escenario de corrupción entre funcionarios de la Empresa Eléctrica, Aguas de La Habana y el PCC municipal de Arroyo Naranjo”.

“Dueños de negocios importantes en la zona comenzaron a pagar grandes sumas de dinero. Al principio, 70 mil pesos (en ese momento equivalentes a 150 dólares) y ahora, para tener electricidad por las noches, los negocios más rentables pagan hasta 200 dólares mensuales. Otros pagan menos. Todo se maneja por WhatsApp, pero el pago es en efectivo. Un mensajero pasa a recoger el dinero”. Nelia lleva dos meses investigando.

“Las pruebas se basan en informaciones de personas honestas que trabajan en la empresa eléctrica, en el partido municipal y en negocios privados, donde han visto las transacciones. Y me confirman que el entramado de corrupción está avalado por funcionarios municipales del PCC en Arroyo Naranjo y Diez de Octubre, en la provincia de La Habana y no se descarta a nivel nacional. Varias veces he ido con un grupo de vecinos a hacer la denuncia en la sede del partido de Arroyo Naranjo, en la calle Porvenir#133 entre Kessell y María Auxiliadora. La persona que nos recibe nos marea con una muela barata y nada se resuelve”.

“También he ido a la sede del PCC en el municipio Diez de Octubre, en San Mariano esquina Heredia, a las oficinas de la Empresa Eléctrica, a las del Gas y las de Aguas de La Habana. Llevé una queja al departamento de atención a la población en el Comité Central, en la Plaza de la Revolución, y otra a la unidad del DTI que radica en la Avenida de Acosta. Por gusto. Hace tiempo que no creo en el sistema político cubano. Si he ido a esos lugares, es para que después no me acusen de no hacer la denuncia por los canales establecidos. Mi última gestión es hablar con la prensa independiente. Creo que será más efectiva”.

Nelia afirma que ha denunciado esos casos de corrupción en las redes sociales, pero no ha tenido demasiada repercusión. Acusa al funcionario Yoel Bandera, director de la Empresa Eléctrica en el municipio Diez de Octubre, de ser el autor intelectual de ese esquema corruptivo. “Ya desde el mes de junio, directivos intermedios de la sub estación Apolo vendían electricidad a determinados clientes que pudieran pagar 50 mil o 60 mil pesos mensuales por tener luz diez o quince horas al día".

"Pero no le podían garantizar electricidad cuando se caía el sistema electroenergético nacional ni cuando debido a roturas la demanda era muy grande. Por eso hacían esos negocios por la izquierda, sin respaldo de sus jefes y a riesgo de que si los atrapaban, podían sancionarlos con prisión. Según me cuentan, Yoel Bandera, socio de un directivo en la empresa de Capdevila y de la sub estación Apolo, fue el que ideó la forma de hacer dinero vendiendo electricidad”.

“Ese señor es un delincuente de cuello blanco. Tiene armada una corrupción tremenda en Diez de Octubre, el municipio que dirige. Estuvo lucrando con la poca electricidad que le toca a la gente en varias circunscripciones como la de Santos Suárez, Víbora y el Sevillano. El explote vino porque cientos de vecinos del circuito A815 fueron a protestar a Villa Marista -sede de la policía política- y a un coronel de la Seguridad del Estado no le quedó más opción que investigar el caso”.

“Pero hay tanta pudrición en las instituciones del Estado que en vez de botarlo de la empresa o abrirle un expediente delictivo, al tipo lo separaron de su cargo por 21 días. Y a los afectados en ese circuito, el A815 lo han ‘comprado’ otorgándoles entre 15 y 24 horas de electricidad para que estén callados. Fíjate si Yoel Bandera ha ganado dinero, que ha viajado a Rusia y suele tomar cerveza y comer en lugares caros. No se esconde. Publica sus fotos en su muro de Facebook. La banda de corruptos de la sub estación Apolo ha montado su negocio de venta de electricidad en contubernio con algunos funcionarios del partido en Arroyo Naranjo".

"Todavía no tengo sus nombres. Pero es evidente que un día sí y otro también, esa institución recibe denuncias de ciudadanos indignados y ni siquiera investigan. La última canallada la hicieron este sábado, 24 de octubre. Pararon la rotación, con el pretexto de que la caldera del hospital Julio Trigo estaba rota y un cable primario de un barrio en Párraga estaba partido, para dejar sin corriente durante más de 20 horas a tres circuitos, el D632, D633 y el D634. No es la primera vez que sucede. Pero ahora se armó tremendo escándalo".

"Un funcionario del partido comunista de Arroyo Naranjo abrió un grupo de WhatsApp de los vecinos de Víbora Park para recibir las quejas por déficit de agua, gas de la calle y luz, para después tramitar las quejas. Se llama Dennis Rivero. Aparenta ser un hombre bueno y honesto. Intenta resolver, pero cuando suceden cosas como esas, desaparece por horas y alega que tuvo problemas de conexión a internet”, subraya Nelia.

Vecinos de Víbora Park cuentan que Dennis se encarga de gestionar pipas de agua y de hablar con la empresa del gas para intentar solucionar o dar respuesta a la falta de gas casi todo el día en las últimas semanas. “Es amable y receptivo. Pero todo sigue igual. Muchas personas del barrio creen que el partido de Arroyo Naranjo le pidió a Dennis abrir ese grupo de atención a la ciudadanía para utilizarlo como termómetro y barrera de contención cuando la candela se pone brava”, indica un residente de la zona.

DLA llamó a la sede del partido comunista en Arroyo Naranjo para indagar al respecto y dieron la callada por respuesta. Tampoco Dennis Rivero respondió a varias preguntas vía WhatsApp. Sorprendentemente, después de 20 horas sin luz, Rivero anunció en su canal de WhatsApp que la Empresa Eléctrica de La Habana, debido a las molestias ocasionadas, iba a ofrecer una rotación de seis horas con electricidad y seis de apagón durante el domingo y la madrugada del lunes. “Esa es la táctica que siguen. Darle unas cuantas migajas a la gente que está tan necesitada, mientras ellos se olvidan de sus desmanes”, dice Nelia.

En las tres décadas que llevo como periodista independiente, me han llegado cientos de denuncias de personas frustradas por las mentiras de funcionarios del régimen y la inacción para solucionar sus problemas.

De los numerosos casos, recuerdo el una madre que vivía en una chabola de cartón con sus tres hijos; un campesino que el ejército le quería confiscar sus propiedades; cinco jóvenes negros de Mantilla, al sur de La Habana, acusados de un asesinato que años después se supo que no cometieron; una mujer que llevaba años de litigios burocráticos por problemas en su vivienda en El Vedado, y un hombre que recibió tres disparos a quemarropa durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Santos Suárez.

Esos ciudadanos o sus familiares recurrieron a periodistas y abogados independientes, entre ellos Laritza Diversent, y denunciaron los atropellos y la vulneración de sus derechos. A veces el miedo tocaba sus puertas y se retractaban cuando un oficial de la Seguridad del Estado los conminaba a no darles información a los reporteros sin mordaza, a cambio de solucionar sus problemas. Pero Nelia asegura que ella no va a parar "de denunciar la tremenda corrupción que existe hoy en Cuba. El mundo tiene que saberlo”.