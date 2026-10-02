Rocío San Miguel queda en libertad plena en Venezuela, tras ser absuelta de delitos de "terrorismo"

Rocío San Miguel fue uno de los presos polítícos más emblemáticos en Venezuela.

CARACAS. - La abogada Rocío San Miguel , defensora de derechos humanos y uno de los presos políticos más emblemáticos del régimen chavista en Venezuela , quedó en libertad plena al ser absuelta de todos los delitos imputados, entre ellos terrorismo en un supuesto plan contra Nicolás Maduro, depuesto el 3 de enero pasado.

La sentencia dictada por el Tribunal 3° de juicio con competencia en terrorismo se emitió dos años y siete meses después de ser vinculada a una supuesta conspiración denominada “Brazalete blanco”.

“Soy inocente”, ´ratificó San Miguel, tras asegurar que “hoy culmina un duro capítulo mi vida” en un mensaje por sus redes este jueves casi a la media noche al salir del Palacio de Justicia con sus abogados.

Rocío San Miguel, proceso injusto

El Tribunal absolvió a la defensora de derechos humanos, lo que indica que estableció su inocencia a las acusaciones ordenadas por el fiscal general afín a Maduro, Tarek William Saab, en un proceso plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos y ser víctima de torturas.

San Miguel, coordinadora de la ONG Control Ciudadano enfocada en temas militares, fue detenida junto a su hija cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a la espera de su viaje a España, el 9 de febrero de 2024.

La abogada fue encarcelada en el Helicoide, considerado centro de torturas, hasta el 8 de enero de este 2026 cuando fue excarcelada y días más tarde viajó al exterior con dolencias de salud que iniciaron en la cárcel.

Por el caso de supuesta conspiración, agentes del régimen también detuvieron a Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López, quienes fueron absueltos por el tribunal.

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"Seguiré trabajando"

Luego de informar sobre la sentencia absolutoria que la declaró “libre de responsabilidad penal respecto a los cargos en su contra, San Miguel afirmó su disposición a continuar con su labor en la defensa de derechos humanos en el país.

“Continuaré trabajando con la misma transparencia y convicción por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y por una Venezuela democrática”.

Indicó que la decisión ratifica su inocencia que sostuvo desde el primer día de su detención y pone fin a “un duro capítulo” de su vida.

“Durante este tiempo fueron puestos a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios”, dijo y agradeció a su familia, abogados Theresly Malave, Juan González Taguaruco, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, así como a organismos internacionales y misiones diplomáticas que acompañaron su duro proceso.

También dio “especial reconocimiento por la ayuda” al expresidente de gobierno españo, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien se dijo habría intercedido ante el régimen para que viajara a España, país al que pertenece por su doble nacionalidad.

“Hoy recibo esta decisión con gratitud, pero también pensando en quienes todavía esperan justicia”, aseguró y expresó su solidaridad a todos los presos políticos que continúan “enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad”.

“La justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”, dijo.

Decisión sobre otros presos políticos

Además de las absoluciones acordadas por el caso de “Brazalete Blanco”, el tribunal de terrorismo en su decisión condenó por conspiración al militar retirado Ángelo Heredia a 18 años de prisión; a Guillermo Enrique César a 12 años, y a Ronal Ferrer a 12 años.

Mientras, por encubrimiento sentenció también a Karen Gómez, Carlos Sánchez, Guillermo Henry César; y a Diana y a Jesús Suárez, a tres años de prisión y a este último con medida cautelar, informaron abogados de la ONG Foro Penal.

En enero de 2024, Saab vinculó la “conspiración” con un supuesto plan de magnicidio contra Maduro y el gobernador de Táchira, Freddy Bernal; y detuvo a las primeras ocho de decenas de personas, la mayoría militares.

A San Miguel la implicó por supuestamente compartir información confidencial sobre sistemas de defensa antiaérea, según una nota oficial en esas fechas.

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FUENTE: Con información Rocío San Miguel y ONG Foro Penal, red Instagram