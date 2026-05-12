Llega a España el primer barco con crudo venezolano como pago del gas que produce Repsol

La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende a unos 45.000 barriles brutos al día, (AFP)

MADRID.- El primer barco con crudo procedente de Venezuela como pago por el gas que Repsol produce en el activo Cardón IV —operado de manera conjunta con la italiana ENI y que sirve para abastecer a las plantas de generación eléctrica del país sudamericano—, ya llegó a España.

Según informaron este martes fuentes de la energética española, su arribo se produce después del acuerdo alcanzado con el régimen venezolano, en el marco de la licencia general emitida por la administración estadounidense.

La firma de estos acuerdos se realizó después de la emisión de la Licencia General No. 50A (GL 50A) por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del gobierno de Donald Trump (OFAC), que autoriza a Repsol y a sus subsidiarias a participar en transacciones vinculadas a las operaciones de crudo y gas en Venezuela con el gobierno venezolano, PDVSA y sus entidades afiliadas.

Este acuerdo estratégico, firmado el pasado 12 de marzo con Venezuela y la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA), tiene como objetivo reforzar la estabilidad a largo plazo de la producción de gas en Cardón IV.

Además, está sujeto al cumplimiento de condiciones, que le permitía retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire (60% PDVSA y 40% Repsol), garantizar los mecanismos de pago y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el acuerdo marco originalmente firmado en 2023.

Garantiza 50% de generación eléctrica

En un foro empresarial celebrado este abril, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, habló del “acuerdo relevante” por el que la energética española incrementará la producción de gas natural en Venezuela y que garantiza 50 % de la generación eléctrica, en un momento en el que ese país “necesita electricidad más que nunca”.

Durante la firma, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el acuerdo con Repsol y la italiana Eni, dos empresas europeas que, dijo, “se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo”.

La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende a unos 45,000 barriles brutos al día, principalmente en Petroquiriquire y el grupo, tal y como ha anunciado su consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en reiteradas ocasiones, está preparado para aumentar en 50% la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años, si se siguen dando las circunstancias necesarias y utilizando los ingresos que se obtengan en el país.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press