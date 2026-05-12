martes 12  de  mayo 2026
ALIANZAS

Llega a España el primer barco con crudo venezolano como pago del gas que produce Repsol

La empresa energética española incrementará la producción de gas natural que garantiza 50% de la generación eléctrica en Venezuela

La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende a unos 45.000 barriles brutos al día, (AFP)

La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende a unos 45.000 barriles brutos al día, (AFP)

Foto de DOMINIQUE FAGET / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El primer barco con crudo procedente de Venezuela como pago por el gas que Repsol produce en el activo Cardón IV —operado de manera conjunta con la italiana ENI y que sirve para abastecer a las plantas de generación eléctrica del país sudamericano—, ya llegó a España.

Según informaron este martes fuentes de la energética española, su arribo se produce después del acuerdo alcanzado con el régimen venezolano, en el marco de la licencia general emitida por la administración estadounidense.

Lee además
Régimen de Maduro en otra trama con Pdvsa (foto fachada de Pdvsa en Caracas)
ACUERDOS

Venezuela anuncia nuevos contratos de venta de petróleo para el mercado de EEUU
La apertura petrolera se logró luego de la captura de Nicolás Maduro.- AFP
ENERGÍA

Fallas eléctricas impiden aumentar producción de petróleo en Venezuela, según empresarios del sector

La firma de estos acuerdos se realizó después de la emisión de la Licencia General No. 50A (GL 50A) por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del gobierno de Donald Trump (OFAC), que autoriza a Repsol y a sus subsidiarias a participar en transacciones vinculadas a las operaciones de crudo y gas en Venezuela con el gobierno venezolano, PDVSA y sus entidades afiliadas.

Este acuerdo estratégico, firmado el pasado 12 de marzo con Venezuela y la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA), tiene como objetivo reforzar la estabilidad a largo plazo de la producción de gas en Cardón IV.

Además, está sujeto al cumplimiento de condiciones, que le permitía retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire (60% PDVSA y 40% Repsol), garantizar los mecanismos de pago y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el acuerdo marco originalmente firmado en 2023.

Garantiza 50% de generación eléctrica

En un foro empresarial celebrado este abril, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, habló del “acuerdo relevante” por el que la energética española incrementará la producción de gas natural en Venezuela y que garantiza 50 % de la generación eléctrica, en un momento en el que ese país “necesita electricidad más que nunca”.

Durante la firma, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el acuerdo con Repsol y la italiana Eni, dos empresas europeas que, dijo, “se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo”.

La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende a unos 45,000 barriles brutos al día, principalmente en Petroquiriquire y el grupo, tal y como ha anunciado su consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en reiteradas ocasiones, está preparado para aumentar en 50% la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años, si se siguen dando las circunstancias necesarias y utilizando los ingresos que se obtengan en el país.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

Temas
Te puede interesar

$63.800 millones, la cifra en petróleo enviada a Cuba por Venezuela durante 26 años

Evacuados del crucero contaminado con hantavirus dejarían España en un avión

Barcelona derrota al Real Madrid y conquista su 29ª Liga española

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
Derechos humanos

Trump asegura que va a liberar "a todos" los presos políticos en Venezuela

Secretario general de la ONU, António Guterres.
POLÍTICA

Secretario General de la ONU dice que hubo "gran complicidad" interna en la captura de Maduro en Venezuela

Sophia Lacayo.
VEREDICTO

Sentencian a prisión federal a excomisionada Sophia Lacayo por fraude electrónico

Migrantes brasileños deportados de Estados Unidos son transportados en un autobús a su llegada al Aeropuerto Internacional Pinto Martins en Fortaleza, Brasil, el 7 de febrero de 2025.
Departamento de Estado

EEUU se desmarca de declaración de la ONU sobre la migración: "Queremos fomentar la remigración"

Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump para presidente de la Reserva Federal, testifica durante su audiencia de confirmación ante el Comité del Senado sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen, en Washington, DC.
RESERVA FEDERAL

Senado allana el camino para el nombramiento de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed

Te puede interesar

Las estafas afectan por igual a todas las generaciones.
EEUU

FBI advierte sobre aumento de estafas por teléfono, internet y redes sociales

Por JESÚS HERNÁNDEZ
Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate durante la Operación Furia Épica.
AUDIENCIA

Demócratas del Congreso "preocupados" por el costo de ofensiva contra Irán

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
Derechos humanos

Trump asegura que va a liberar "a todos" los presos políticos en Venezuela

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins.
POLÍTICA LOCAL

Encuesta revela respaldo del 70% a bono de seguridad en Miami, impulsado por Higgins

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CAPITAL MUNDIAL DE LA PESCA

Temporada récord de pargo rojo en Florida: DeSantis anuncia 140 días de pesca en el Golfo