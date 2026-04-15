España inicia regularización extraordinaria de inmigrantes: ¿cuáles son los requisitos?

Inmigrantes reciben comida durante el reparto de alimentos durante el Ramadán en la Plaza de Lavapiés de Madrid, el 19 de marzo de 2025.

MADRID .- El gobierno de España aprobó la regularización extraordinaria de más de 500,000 inmigrantes que a partir del 16 de abril podrán obtener permisos de residencia y trabajo, siempre que cumplan con una serie de requisitos para permanecer con estatus legal en el país, como parte de la política migratoria.

Las personas extranjeras en situación irregular podrán tener acceso a esta medida desde este jueves en forma telemática, o el 20 de abril en forma presencial, se informó.

ANUNCIOS Unos 16,000 cubanos podrán obtener residencia legal en España con la nueva medida aprobada

La regularización ha causado controversias en lo interno del país, por lo que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, pidió al Partido Popular (PP), principal grupo de oposición española, que apoye la medida.

Pero también países vecinos, como Francia, expresaron preocupación por el impacto de esta medida en la región.

Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, solicitó de forma "urgente" restringir la libre circulación del espacio Schengen por las consecuencias para su país por lo hecho por el gobierno de Sánchez, al que tildó de "coalición socialista de extrema izquierda".

Política con antecedentes

La controvertida medida de regularización, como parte de la política migratoria de Sánchez, tiene precedentes en la historia del país y de la Unión Europea.

En España, el entonces mandatario socialista José Luis Rodríguez Zapatero regularizó en 2005 a 576,506 extranjeros en situación irregular, y fue la regularización de mayor alcance hasta el momento y, por primera vez, se vinculó de forma directa al mercado laboral.

En la actualidad, el Consejo de Estado pidió transparencia y ajuste legal del proceso, mientras que sectores de la sociedad expresan inquietud ante la posibilidad de que la medida masiva desmejore el servicio de salud gratuito y de calidad, en medio de dificultades presupuestarias.

Requisitos para inmigrantes

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de junio, a pesar de que organizaciones han pedido se extienda el plazo oficial.

Para tener acceso a los permisos de residencia y trabajo, se exige a los inmigrantes sin documentos cumplir con una serie de requisitos, según informaciones.

Las autorizaciones serán temporales y con validez de un año renovable:

El primero es demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continua, que tendrán que demostrar, por ejemplo, con facturas de luz o informes médicos.

Presentar un certificado de antecedentes penales expedido por el país de origen. Esto puede significar retardos al proceso, debido a que países con regímenes autoritarios o con crisis económicas no expiden con celeridad la constancia o simplemente no la dan. No obstante, se informó que el gobierno español estaría dispuesto a ayudar en la gestión para que el mayor número de personas pueda conseguir el documento.

Los inmigrantes deben demostrar que solicitaron asilo al llegar a España antes del 1 de enero de 2026, y en este caso presentar cualquier documento que sirva como prueba válida. Además, deben mostrar documento de identidad, vigente o caducado.

Se aseguró que no es necesario renunciar al asilo para solicitar la regularización extraordinaria.

FUENTE: Con información de EFE, infobae