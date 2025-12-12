viernes 12  de  diciembre 2025
CIFRAS

España recibió más 78.000 solicitudes de asilo de venezolanos

Por distribución territorial, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 40.389 solicitudes, seguida por Andalucía 18.700 peticiones

Desde Madrid, España. Venezolanos unieron sus voces contra la dictadura.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

España recibió un total de 134.401 solicitudes de asilo entre enero y noviembre de 2025, 78.984 de personas procedentes de Venezuela, según el avance de datos provisionales acumulados de solicitudes y propuestas de resolución de protección internacional del Ministerio del Interior.

De las 134.401 solicitudes, 78.984 pertenecen a venezolanos, 14.791 de Mali, 13.784 de Colombia, 3.357 de Perú y 3.240 de Senegal. Asimismo, 125.616 han sido presentadas en territorio nacional, 5.681 en puesto fronterizo, 790 en Centros de Internamiento de Extranjeros y 2.314 en embajada.

Por distribución territorial, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 40.389 solicitudes, seguida por Andalucía (18.700), Cataluña (15.779), Canarias (7.282) y Galicia (6.591).

Igualmente, los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska reflejan que entre enero y octubre de este año el número total de denegaciones es de 63.010, con 28.038 pertenecientes a personas de Colombia. Por su parte, las resoluciones favorables suman 16.004 y 49.473 por razones humanitarias.

Entre los países con mayores porcentajes de reconocimiento destacan la República Centroafricana (98,97%), Mali (98,27%), Burkina Faso (96,65%), Somalia (90,64%) y Kirguistán (81,25%).

El documento también refleja que la mayoría de solicitantes son personas jóvenes: el grupo de 18 a 34 años representa la mayor parte con 69.479 solicitudes, seguido del de 35 a 64 años con 39.369. En conjunto, los menores de 18 años suman 23.804.

FUENTE: Con información de Europa Press

