Reyes de España envían mensaje navideño con inédita fotografía familiar

La foto fue tomada en la localidad asturiana de Valdesoto, elegida este año Pueblo Ejemplar en el marco de los Premios Princesa de Asturias

Felicitación navideña de los Reyes Felipe VI y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.&nbsp;

Felicitación navideña de los Reyes Felipe VI y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. 

CASA S. M. EL REY / Europa Press

MADRID.- Los Reyes de España Felipe VI y Letizia han elegido este año una imagen junto a sus hijas tomada en un entorno rural para felicitar la Navidad en su tradicional christmas, con el que también han querido hacer un guiño al Quijote en la elección de la tipografía.

La foto, en la que la Reina está sentada en un muro junto a la Princesa Leonor y el Rey y la Infanta Sofía están de pie detrás de ellas, fue tomada en la localidad asturiana de Valdesoto, elegida este año Pueblo Ejemplar en el marco de los Premios Princesa de Asturias.

La elección de esta imagen, según explican desde Zarzuela, busca reconocer a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas y a sus parajes naturales.

También la elección de la tipografía del mensaje que hay en el lado izquierdo en su interior, "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026", tiene un significado en esta ocasión.

En concreto, según explican desde Casa Real, se eligió la Ibarra Real Nova, una tipografía originalmente diseñada en el siglo XVIII y utilizada en la edición de 1780 del Quijote realizada para la Real Academia Española.

En el siglo XXI, coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del libro de Miguel de Cervantes se recuperó esta tipografía y se creó la versión digital de la misma, poniendo en valor el patrimonio tipográfico español.

En el lado derecho, como es habitual, las firmas de los Reyes y sus hijas están acompañadas por el mensaje manuscrito: "con todo nuestro afecto y los mejores deseos", mientras que en la parte posterior se ha incluido el escudo y el lema "Servicio, compromiso y deber".

Reyes eméritos

Por lo que se refiere a la felicitación navideña de Don Juan Carlos y Doña Sofía, en esta ocasión han optado por una foto de sus cinco perros delante de un árbol de Navidad, en lugar de una imagen más tradicional como algún cuadro o escultura de temática navideña.

Según ha precisado Zarzuela, la imagen se tomó en la residencia de la Reina emérita en el Palacio de la Zarzuela.

Está acompañada por el mensaje "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo", junto al que se ha escrito a mano 2026 y las firmas de los padres del Rey.

FUENTE: Europa Press

