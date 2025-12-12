Wall Street abre con resultados dispares por dudas sobre la IA

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

Wall Street abrió el viernes con resultados mixtos, ya que la incertidumbre sobre la valoración de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) afectó al sector tecnológico, pero benefició a otros rubros.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,16%, el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,44% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 0,20%.

La bolsa de Nueva York abrió sin una dirección clara el jueves, cuando los decepcionantes resultados del gigante de la informática en la nube Oracle atenuaron el optimismo generado por el recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed, banco central).

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, retrocedía un 0,68%, el índice ampliado S&P 500 cedía un 0,39% y el Dow Jones subía un 0,22%.

Las acciones de Oracle se desplomaron más de un 15% después de que la empresa reportara ingresos trimestrales por debajo de lo esperado, unos resultados que "arrojan una sombra sobre las operaciones relacionadas con la IA y el mercado en general", según el analista de Briefing.com Patrick O'Hare.

FUENTE: Con información de AFP.