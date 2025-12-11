jueves 11  de  diciembre 2025
Colombia abierta a conceder asilo a Nicolás Maduro

La jefa de la diplomacia colombiana desestimó la existencia de cualquier obstáculo legal o político que impida a Bogotá acoger a Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (izq.), le da la mano a su par Nicolás Maduro, de Venezuela, durante visita oficial al Palacio de Miraflores, en Caracas, el 9 de abril de 2024.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (izq.), le da la mano a su par Nicolás Maduro, de Venezuela, durante visita oficial al Palacio de Miraflores, en Caracas, el 9 de abril de 2024.

AFP - Juan Barreto.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, admitió públicamente que el país consideraría la solicitud de asilo para dictador venezolano, Nicolás Maduro, en el eventual escenario de una salida negociada del poder.

En declaraciones ofrecidas a Caracol Radio, la Canciller precisó que la postura de Colombia estaría supeditada a los términos de una eventual negociación que contemple una transición política en Venezuela, especialmente ante la presión ejercida por Estados Unidos para forzar un cambio de liderazgo en Caracas.

"Si esa salida (de Maduro) implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no", afirmó categóricamente la funcionaria.

La jefa de la diplomacia colombiana desestimó la existencia de cualquier obstáculo legal o político que impida a Bogotá acoger a Maduro, en caso de que este decida buscar refugio en territorio colombiano como parte de un acuerdo de cese de mandato.

Pese a la luz verde que Colombia estaría dispuesta a dar, Villavicencio minimizó la posibilidad real de que Maduro elija a su país vecino como destino.

"Yo pienso que elegiría un sitio más distante y más tranquilo", comentó, sugiriendo que el mandatario venezolano buscaría un retiro menos expuesto mediáticamente.

Al ser consultada sobre la política de asilo de la nación, Villavicencio se refirió al reciente caso del expresidente panameño Ricardo Martinelli, a quien se le concedió asilo en mayo de 2025.

La Canciller destacó que la decisión se tomó en estricto cumplimiento de los compromisos y normativas internacionales que rigen a Colombia, reafirmando que el país se adhiere a sus obligaciones en materia de protección.

Las declaraciones de Villavicencio vuelven a poner en el centro del debate el papel de Colombia como actor clave en la crisis regional, marcando una posición pragmática que priorizaría la negociación y la estabilidad por encima de consideraciones ideológicas.

Petro pide amnistía

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó al régimen de Nicolás Maduro y le pidió poner fin a la represión política en Venezuela, tras conocerse el impedimento de salida del país impuesto al cardenal Baltazar Porras, por asumir que se dirigía a Oslo para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

La acción represiva se hizo pública este miércoles: el pasaporte del cardenal Porras fue retenido por autoridades de migración en el Aeropuerto de Maiquetía, frustrando su viaje a España a través de Colombia, según confirmó la ONG de derechos humanos Provea. Este incidente se suma a una práctica cada vez más frecuente del régimen de retener o anular documentos de viaje a figuras críticas, que se ha intensificado luego de las recientes elecciones.

El mandatario colombiano reaccionó al suceso condenando la estrategia del régimen. En una serie de declaraciones públicas, Petro argumentó que la respuesta de Venezuela a cualquier "agresión externa" no debe ser el alistamiento militar ni la represión, sino una profundización del modelo democrático.

FUENTE: Con información de Caracol Noticias

