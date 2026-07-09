jueves 9  de  julio 2026
DEFENSA

EEUU aprueba la venta de misiles Tomahawk a Alemania

La medida permitirá "cubrir una importante laguna estratégica en nuestras capacidades de defensa", afirmó el jefe de gobierno de Alemania Friedrich Merz ante el Parlamento alemán

Lanzamiento de un misil Tomahawk.&nbsp;

Lanzamiento de un misil Tomahawk. 

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos aprobó la venta a Alemania de misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, al margen de la reunión de la OTAN en Ankara, anunció este jueves el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

La medida permitirá "cubrir una importante laguna estratégica en nuestras capacidades de defensa", afirmó Merz ante el Parlamento alemán.

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Los misiles Tomahawk se lanzan principalmente desde submarinos y buques de guerra y tienen un alcance superior a los 1.600 kilómetros.

En mayo, Merz había dado a entender que el despliegue previsto de misiles Tomahawk en Alemania --anunciado por el expresidente estadounidense Joe Biden-- podía cancelarse por una escasez debido a los conflictos en Irán y Ucrania.

Ese anuncio se produjo después de varios roces entre Merz y el presidente estadounidense, Donald Trump, a raíz del conflicto con Irán.

En abril, el canciller alemán afirmó que Teherán estaba "humillando" a Washington en las negociaciones, unas declaraciones que suscitaron duras críticas desde Estados Unidos.

Trump llegó incluso a calificar de "terrible" la gestión de Merz al frente del gobierno alemán.

FUENTE: Con información de AFP.

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