jueves 9  de  julio 2026
Meditación para hoy

De tal palo tal astilla

Cuando el poder se transmite por sangre, la libertad paga el precio.

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

DLA
Por Pbro Juan Lázaro Vélez González

Hay heridas que no se perpetúan por accidente, sino por decisión. Existen sistemas políticos que convierten el poder en patrimonio familiar y el Estado en una herencia. Cuando eso ocurre, deja de gobernarse una nación para administrarse un régimen. Los cubanos conocemos bien esa realidad.

Durante más de seis décadas, el pueblo cubano ha visto cómo una estructura de poder se ha sostenido mediante el miedo, la vigilancia y la represión. Cambian algunos nombres y algunos rostros, pero permanecen los mismos métodos: la persecución del pensamiento libre, el hostigamiento contra quienes disienten y la criminalización de la conciencia.

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