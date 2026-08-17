lunes 17  de  agosto 2026
TRAGEDIA

Esperanzas de rescate se desvanecen en Colombia

Voluntarios y equipos de rescate continúan buscando vida entre los escombros pese a que las posibilidades de supervivencia se reducen drásticamente

Miembros colombianos de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Armada recuperan cuerpos de un edificio colapsado tras un terremoto de magnitud 7,4 en el complejo residencial Torres del Limonar, situado en el barrio Capri, al sur de Cali (Colombia), el 16 de agosto de 2026.

Miembros colombianos de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Armada recuperan cuerpos de un edificio colapsado tras un terremoto de magnitud 7,4 en el complejo residencial Torres del Limonar, situado en el barrio Capri, al sur de Cali (Colombia), el 16 de agosto de 2026.

AFP

BOGOTÁ.- Colombia avanza en la remoción de escombros tras la destrucción provocada hace casi una semana por un potente terremoto, ya con escasas probabilidades de hallar sobrevivientes.

El ruido de retroexcavadoras, grúas y camiones retumba en las zonas más golpeadas por el sismo de magnitud 7.4 que el lunes pasado derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales, dejando cerca de 300 muertos.

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Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década dejara al menos 169 muertos y destruyera decenas de edificios.
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Una tragedia que golpea al país

El oeste de Colombia y la región cafetera fueron las más afectadas. A casi una semana de la tragedia, las esperanzas de encontrar sobrevivientes se reducen drásticamente.

Según el último balance del organismo de atención de desastres, 27,000 viviendas quedaron destruidas y miles de damnificados no tienen adónde ir. En las ciudades más golpeadas, los edificios fueron marcados con una “X” roja para alertar del riesgo de colapso y prohibir el paso de transeúntes.

Equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.

Equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.

“Es un dolor iniciar nuevamente todo”, cuenta Jorge León, evacuado de su apartamento en Cali, mientras carga sus pertenencias en un camión. “Parece que estuviese viviendo una película o un sueño, no lo asimilo”, agrega el abogado de 41 años.

Campamentos improvisados en parques se han convertido en refugio para familias enteras. “No pensé en nada, yo salí corriendo y dejé todo allá”, relata Cindy Serrato, ayudante de enfermería de 39 años, en una carpa junto a su hijo.

Costos de reconstrucción y ayuda internacional

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia costará al menos 3,200 millones de dólares.

Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos internacionales como el Banco Mundial, que han comprometido recursos para apoyar la recuperación.

Personas caminan sobre los escombros de uno de los 20 edificios colapsados por el terremoto este lunes en Cali, Colombia.

Personas caminan sobre los escombros de uno de los 20 edificios colapsados por el terremoto este lunes en Cali, Colombia.

Voluntarios que no renuncian

En Cali, una pared de un edificio colapsado fue marcada con una “V” roja atravesada por una línea horizontal, señal que indica el fin de las labores de búsqueda.

Sin embargo, los rescatistas voluntarios se niegan a abandonar la esperanza de encontrar a algunos de los más de 100 desaparecidos. “A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida”, aseguró el profesor Juan Carlos Tabares, de 58 años, quien lidera junto a varios voluntarios el punto de rescate bautizado “Valentía”.

FUENTE: Con información de AFP/DLA

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