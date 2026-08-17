Esperanzas de rescate se desvanecen en Colombia

BOGOTÁ.- Colombia avanza en la remoción de escombros tras la destrucción provocada hace casi una semana por un potente terremoto, ya con escasas probabilidades de hallar sobrevivientes.
Voluntarios y equipos de rescate continúan buscando vida entre los escombros pese a que las posibilidades de supervivencia se reducen drásticamente
BOGOTÁ.- Colombia avanza en la remoción de escombros tras la destrucción provocada hace casi una semana por un potente terremoto, ya con escasas probabilidades de hallar sobrevivientes.
El ruido de retroexcavadoras, grúas y camiones retumba en las zonas más golpeadas por el sismo de magnitud 7.4 que el lunes pasado derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales, dejando cerca de 300 muertos.
Atrás comienzan a quedar los momentos de silencio que acompañaron las largas jornadas de búsqueda y rescate tras el terremoto más letal en Colombia en lo que va de siglo.
El oeste de Colombia y la región cafetera fueron las más afectadas. A casi una semana de la tragedia, las esperanzas de encontrar sobrevivientes se reducen drásticamente.
Según el último balance del organismo de atención de desastres, 27,000 viviendas quedaron destruidas y miles de damnificados no tienen adónde ir. En las ciudades más golpeadas, los edificios fueron marcados con una “X” roja para alertar del riesgo de colapso y prohibir el paso de transeúntes.
“Es un dolor iniciar nuevamente todo”, cuenta Jorge León, evacuado de su apartamento en Cali, mientras carga sus pertenencias en un camión. “Parece que estuviese viviendo una película o un sueño, no lo asimilo”, agrega el abogado de 41 años.
Campamentos improvisados en parques se han convertido en refugio para familias enteras. “No pensé en nada, yo salí corriendo y dejé todo allá”, relata Cindy Serrato, ayudante de enfermería de 39 años, en una carpa junto a su hijo.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia costará al menos 3,200 millones de dólares.
Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos internacionales como el Banco Mundial, que han comprometido recursos para apoyar la recuperación.
En Cali, una pared de un edificio colapsado fue marcada con una “V” roja atravesada por una línea horizontal, señal que indica el fin de las labores de búsqueda.
Sin embargo, los rescatistas voluntarios se niegan a abandonar la esperanza de encontrar a algunos de los más de 100 desaparecidos. “A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida”, aseguró el profesor Juan Carlos Tabares, de 58 años, quien lidera junto a varios voluntarios el punto de rescate bautizado “Valentía”.
FUENTE: Con información de AFP/DLA