miércoles 30  de  septiembre 2026
ENFRENTAMIENTO

Un muerto en choque entre guerrilla del ELN y fuerzas de seguridad en Venezuela, denuncia ONG

El enfrentamiento habría ocurrido este lunes y, además, habría cinco heridos informó Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien fue un preso político

Detalle del arma de un rebelde de la patrulla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) uno de los grupos armados en la frontera colombo venezolana, cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.

Detalle del arma de un rebelde de la patrulla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) uno de los grupos armados en la frontera colombo venezolana, cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.

DANIEL MUNOZ AFP
Por Valeria Montero

CARACAS. Una persona murió y al menos cinco resultaron heridas en un enfrentamiento en Venezuela entre la Guardia Nacional Bolivariana y miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó el Fundaredes.

El choque, ocurrido el lunes en la localidad de Junín, cerca de la frontera con Colombia, es el primero entre las fuerzas de seguridad venezolanas y el ELN desde la llegada al poder del presidente colombiano de derecha Abelardo de la Espriella.

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“Nos hablan de cinco heridos y un fallecido”, indicó el director de Fundaredes, Javier Tarazona, quien estuvo cinco años preso por denunciar, entre otras cosas, los movimientos de la guerrilla en la zona.

Agregó que los lesionados fueron trasladados de Junín a la cercana ciudad de Rubio, en el estado Táchira, occidente del país suramericano, donde fueron atendidos en una clínica local.

El ELN es uno de varios grupos armados que operan a lo largo de la porosa frontera de 2.200 kilómetros entre Venezuela y Colombia.

Según Tarazona, la situación en la región ha cambiado desde la captura del presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense en enero y, sobre todo, desde la llegada al poder de De la Espriella en agosto.

A diferencia de su predecesor de izquierda Gustavo Petro (2022-2026), que había iniciado negociaciones de paz con los grupos armados, De la Espriella proetió luchar frontalmente contra el crimen organizado en el país, con el apoyo de Estados Unidos.

Su ofensiva contra los guerrilleros en la región fronteriza ha provocado “un desplazamiento importante de estos grupos (colombianos) hacia Venezuela”, señaló Tarazona.

Pugna en el chavismo

El activista señaló además “una pugna interna” en el nuevo gobierno interino de Venezuela, entre sectores “a favor de limpiar el territorio venezolano de los grupos armados” y otros “que lo siguen entendiendo como un grupo armado de protección de la revolución”.

El depuesto Maduro fue acusado, durante sus años en el poder (2013-2025), de ofrecer refugio en territorio venezolano a las guerrillas colombianas.

En una reunión en Nueva York la semana pasada, Colombia y otros 14 miembros latinoamericanos de la alianza Escudo de las Américas, crearon una iniciativa de Trump, acordaron sancionar tanto a los miembros como a los simpatizantes del ELN y de otras 23 organizaciones criminales de la región.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el martes un aviso para que sus ciudadanos no viajen a la frontera entre Colombia y Venezuela “debido a la delincuencia, los secuestros, los conflictos entre grupos armados y el riesgo de detención”, según un comunicado.

Las autoridades militares de Colombia que toda la cúpula del ELN y las disidencias de las FARC se encontraban en territorio venezolano, viviendo protegidos en casas y fincas, y ya no en campamentos en la selva, debido a la avanzad edad de algunos y a las enfermedades requieren tratamientos médicos.

Los funcionarios colombianos propusieron que fueron bombardeados los campamentos en Venezuela porque de lo contrario no tendría solución el conflicto si solo se actuaba en Colombia.

FUENTE: Con información de AFP/DLA

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