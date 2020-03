Lo que se llama el "Marco Democrático para Venezuela" requeriría que Maduro y Guaidó se hagan a un lado y entreguen el poder a un consejo de estado de cinco miembros para gobernar Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias a fines de 2020, según un resumen escrito indicó la agencia The Associated Press.

"La democracia no se trata solo de elecciones. Un Consejo Nacional Electoral nuevo, equilibrado e independiente también es crítico, y una Corte Suprema independiente debe reemplazar al actual, que no es más que un brazo del régimen de Maduro. Una democracia vibrante también exige medios libres e independientes con el fin de la censura generalizada del régimen" aseguró Elliott Abrams en un artículo de opinión que publicó The Wall Street Journal.

Cuatro de los miembros serían nombrados por la Asamblea Nacional controlada por la oposición que dirige Guaidó. Para obtener la aceptación del partido socialista gobernante, se requeriría una mayoría de dos tercios. El quinto miembro, que se desempeñaría como presidente interino hasta que se celebren las elecciones, sería nombrado por los otros miembros del consejo. Ni Maduro ni Guaidó estarían en el consejo.

"La esperanza es que esta configuración promueva la selección de personas que son muy respetadas y conocidas como personas que pueden trabajar con la otra parte", dijo el Representante Especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, a la AP en una vista previa del plan. "Incluso las personas en el régimen miran esto y se dan cuenta de que Maduro tiene que irse, pero el resto de nosotros está siendo tratado bien y de manera justa".

El plan también describe por primera vez los requisitos de los Estados Unidos para levantar las sanciones contra los funcionarios de Maduro y la industria petrolera, la fuente de casi todos los ingresos extranjeros de Venezuela.

Si bien los acusados de graves abusos de los derechos humanos y tráfico de drogas no son elegibles para el alivio de las sanciones, las personas que están en la lista negra debido a la posición que ocupan dentro del régimen de Maduro, como los miembros de la corte suprema, el consejo electoral y la asamblea constitucional de sellos de goma - beneficiaría.

Pero para que las sanciones desaparezcan, Abrams dijo que el consejo tendría que estar funcionando y que todas las fuerzas militares extranjeras, desde Cuba o Rusia, tendrían que abandonar el país.

"Lo que esperamos es que esto realmente intensifique una discusión dentro del ejército, el chavismo, el partido socialista gobernante y el régimen sobre cómo salir de la terrible crisis en la que se encuentran", dijo Abrams.

Durante meses, EEUU confió en la presión económica y diplomática para tratar de romper el apoyo militar a Maduro y la semana pasada los fiscales estadounidenses acusaron a Maduro y a las partes interesadas clave, incluido su ministro de defensa y jefe de la corte suprema, por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Sin embargo, es poco probable que cualquier acuerdo para compartir el poder gane el apoyo de Maduro a menos que se aborde el tema espinoso de su futuro y esté protegido del sistema de justicia de Estados Unidos, dijo David Smilde, miembro de la Oficina de Washington para América Latina. Si bien los venezolanos están protegidos de la extradición por la constitución de Hugo Chávez de 1999, la carta podría reescribirse en una transición, dijo.

"Es un poco difícil ver cómo esto va a ser convincente para los principales actores del gobierno", dijo David Smilde, miembro de la Oficina de Washington para América Latina. "Parecen pensar que los militares van a intervenir, pero eso parece extremadamente improbable".

También requeriría el apoyo de Cuba, China o Rusia, todos los cuales son patrocinadores económicos y políticos clave de Maduro. En una llamada el lunes con Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos Donald Trump reiteró que la situación en Venezuela es grave y le dijo al líder ruso que todos tenemos interés en ver una transición democrática para poner fin a la crisis en curso, según una lectura de la llamada de la Casa Blanca.

Un alto funcionario de la administración dijo el lunes que Estados Unidos está dispuesto a negociar con Maduro los términos de su salida incluso después de las acusaciones, lo que complica su posición legal.

Pero recordando la historia del general Manuel Noriega en Panamá, quien fue removido en una invasión estadounidense luego de ser acusado por tráfico de drogas, advirtió que sus opciones para un acuerdo se estaban agotando.

"La historia muestra que a aquellos que no cooperan con las agencias policiales de Estados Unidos no les va bien " , dijo el funcionario en una llamada con periodistas bajo condición de anonimato para discutir la política de Estados Unidos. “Maduro probablemente lamenta no haber aceptado la oferta hace seis meses. Instamos a Maduro a que no se arrepienta de no haberlo tomado ahora ”.

Guaidó, quien ha sido reconocido por Estados Unidos y casi otros 60 países como el líder legal del país luego de una reelección fraudulenta de Maduro, pidió el sábado la creación de un "gobierno de emergencia nacional".

Dijo que las instituciones financieras internacionales están preparadas para apoyar un gobierno interino de poder compartido con $ 1.2 mil millones en préstamos para combatir la pandemia. Guaidó dijo que los préstamos se utilizarán para ayudar directamente a las familias venezolanas que se espera que se vean perjudicadas no solo por la propagación de la enfermedad sino también por el shock económico de un colapso en los precios del petróleo, prácticamente la única fuente de divisas del país.

La propagación del coronavirus amenaza con abrumar al sistema de salud ya derrumbado de Venezuela al tiempo que priva a su economía paralizada de los ingresos petroleros de los que depende casi exclusivamente para divisas.

Las Naciones Unidas dijeron que Venezuela podría ser una de las naciones más afectadas por la propagación del coronavirus, y lo designó como un país para atención prioritaria debido a un sistema de salud marcado por la escasez generalizada de suministros médicos y la falta de agua y electricidad.

En septiembre pasado, Guaidó propuso en Venezuela un gobierno de transición similar en conversaciones con funcionarios de Maduro patrocinados por Noruega, que nunca ganó fuerza.

Pero con el país ya en bancarrota que se está quedando sin gasolina y viendo episodios de saqueo en medio de la pandemia de coronavirus, han aumentado los llamados tanto para la oposición como para Maduro a dejar de lado sus amargas diferencias para evitar un escenario de pesadilla.

"El régimen de Maduro está bajo una presión mayor que nunca", dijo Abrams.