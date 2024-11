"Esto es invivible", cubanos alertan de una crisis sin precedentes

El dictador Miguel Díaz-Canel dijo que las prioridades son "la recuperación eléctrica, el bombeo de agua, el saneamiento, la distribución de la canasta básica, la cosecha de cultivos, y continuar el levantamiento preciso de los daños".

“No son exageraciones de nadie... ellos realmente, que es lo más terrible, no saben cómo la van a resolver porque no tienen, medios, no tienen dinero, han agotado ya la fuente de financiamiento externa porque nadie les da crédito porque saben que no van a pagar”, alertó la periodista sobre la gestión de la dictadura.

Por su parte, el periodista José Luis Tan Estrada dijo a Martí Noticias que la situación que atraviesa Cuba es sumamente difícil, una crisis multisistémica, destacó.

"La situación ya es invivible, como dicen muchos por aquí. Siempre yo tengo la teoría de cuando las autoridades del régimen salen a decir que la situación está mala, es porque está el doble de mala o se va a poner el triple de mala y eso es lo que ha pasado en estos días”, agregó el comunicador residente en Camagüey.

casas-habana-cuba-afp.jpg Un hombre camina por una calle en La Habana el 22 de octubre de 2024. AFP

En Guanimar, Artemisa, las personas fueron evacuadas el 5 de noviembre ante la proximidad del huracán Rafael.

"No hay ayuda, no hay nada", testimonios desde Cuba alertan sobre falta de recursos ante el embate del huracán Rafael

El régimen admite su incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de la población y justifican esta situación con el embargo de Estados Unidos, señaló Leiva.

Una casa en Alquízar pulverizada por el huracán Rafael.

“Pero es evidente que la situación es tan crítica que están tratando de que los cubanos se acostumbren a que van a vivir sin comer o que miren a ver cómo lo resuelven”, apuntó la periodista desde la capital cubana.