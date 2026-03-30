lunes 30  de  marzo 2026
SUCESO

Estudiante mata a compañero de 13 años y hiere a ocho más en una escuela en Argentina

El estudiante de 15 años fue detenido y es alumno de la misma escuela en San Cristóbal, Argentina. Su identidad no fue revelada por las autoridades

&nbsp;El tiroteo en la escuela Mariano Moreno conmocionó a la provincia de Santa Fe, en el centro, en Argentina (Pixabay)

 El tiroteo en la escuela Mariano Moreno conmocionó a la provincia de Santa Fe, en el centro, en Argentina (Pixabay)

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES. Un estudiante de 13 años murió y al menos otros ocho resultaron heridos en un tiroteo, este lunes, cuando un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela en Argentina, informaron autoridades.

El tiroteo ocurrió en la escuela Mariano Moreno, de la ciudad de San Cristóbal informó el gobierno de la provincia de Santa Fe (centro).

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"Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo", dijo una alumna de la escuela, identificada como Priscila, en una entrevista a la emisora local Radio Con Vos.

"Lamentablemente murió un joven menor de edad, que tendría 13 años, producto de un disparo de arma de fuego dentro del establecimiento educativo Mariano Moreno", confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, en una entrevista con el canal de televisión TN. "Lamentablemente murió un joven menor de edad, que tendría 13 años, producto de un disparo de arma de fuego dentro del establecimiento educativo Mariano Moreno", confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, en una entrevista con el canal de televisión TN.

El tiroteo ocurrió cerca de las 07:15 hora local (10:15 GMT) en el patio interno de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 —según Muñoz—, cuando los estudiantes participaban en el izamiento de la bandera al inicio de la jornada escolar. De acuerdo con la misma fuente, el agresor "de su mochila habría sacado un arma de fuego y habría efectuado varios disparos, hiriendo a varios de sus compañeros y dando sentencia de muerte a otro chico".

Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escaparon de la escena y se encontraron fuera de peligro. Otros dos estudiantes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela, uno de ellos inicialmente grave pero estable.

Detenido el agresor

El agresor fue detenido, confirmó una fuente del ministerio de Seguridad provincial. Que no fue identificado por las autoridades como tampoco de los estudiantes heridos.

El arma que usó el agresor "presuntamente es una escopeta", dijo al canal TN Muñoz. Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.

Muñoz señaló que la situación generó una escena de "confusión y atípica, con chicos saliendo corriendo", y agregó que los docentes aseguraron que el estudiante que efectuó el disparo "era un buen alumno", lo que incrementó la sorpresa en la comunidad educativa.

El funcionario añadió que aún se investigan las circunstancias del hecho: "Es prematuro decir si organizó el ataque o fue al azar".

En 2004, tres estudiantes fueron asesinados por un compañero en Carmen Patagones, a 800 km al sur de Buenos Aires.

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FUENTE: Con información de AFP y El Periódico.com

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