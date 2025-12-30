martes 30  de  diciembre 2025
ANUNCIO

Eurostar suspende todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas

La interrupción se produjo en un período de viajes muy concurrido por los viajeros, entre Navidad y Año Nuevo

Los pasajeros caminan por un andén al llegar procedentes de Londres a la terminal de Eurostar de la estación de tren de Bruselas-Midi en Bruselas, el 2 de abril de 2025.

Los pasajeros caminan por un andén al llegar procedentes de Londres a la terminal de Eurostar de la estación de tren de Bruselas-Midi en Bruselas, el 2 de abril de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La compañía ferroviaria Eurostar suspendió todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas tras un incidente técnico en el túnel bajo el canal de la Mancha, aunque el tráfico podría reanudarse gradualmente a partir de las 14H00 GMT.

"Hubo un problema de alimentación eléctrica en el túnel bajo el canal de la Mancha, seguido de la parada de un 'shuttle' en el túnel", explicó una portavoz de Eurostar a la agencia de noticias AFP.

Lee además
europa autoriza la primera pildora para tratar la depresion posparto
La Buena Noticia

Europa autoriza la primera píldora para tratar la depresión posparto
Un avión de la aerolínea Air Europa al momento del despegue del aeropuerto de Málaga, España.
ESPAÑA

Air Europa también suspende vuelos con Venezuela tras advertencia de EEUU

"Eso hace que todos los trayectos con origen o destino en Londres estén suspendidos hasta nuevo aviso, a la espera de que se solucione la situación", agregó.

El portal web de Eurostar mostraba que los trenes que conectan París y Bruselas —sin transitar por el túnel— previstos para el martes y fechas posteriores también parecían haber sido cancelados. No está claro de inmediato si esto está relacionado.

No obstante, el operador del túnel del Canal de la Mancha, Getlink, prevé una "reanudación progresiva" del tráfico ferroviario bajo el Canal a partir de las 14H00 GMT, indicó el martes una portavoz a AFP.

"Hubo un incidente el martes por la mañana vinculado a un fallo del suministro energético a los trenes en el túnel, que requirió una intervención técnica en los cables que está ahora en marcha", explicó.

Eurostar había aconsejado previamente a los pasajeros aplazar sus viajes del martes para una fecha posterior.

La interrupción se produjo en un período de viajes muy concurrido, entre Navidad y Año Nuevo.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump advierte a Europa por multa de $140 millones a Elon Musk

Detienen a excandidato presidencial del MAS por resistirse a chequeo de rutina en un aeropuerto

Javier Milei: El mundo sería mejor sin el comunismo venezolano y su versión cubana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

James Reyes.
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

El expresidente Jair Bolsonaro.
BRASIL

Los médicos estiman que el expresidente Bolsonaro podría volver a prisión el 1º de enero

Te puede interesar

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del lugar donde se registró el incidente, en la calle 14 y avenida 2 al norte de la localidad.
SUCESO

Tiroteo deja saldo de un muerto y un herido en Florida City

Logo del gigante japonés de inversiones Softbank.
ADQUISICIóN

Gigante japonés SoftBank compra empresa tecnológica de Florida

El alcalde de Sweetwater, José Pepe Díaz.
CON MIRAS A 2026

Contra huracanes y apagones, Sweetwater inicia ruta hacia una red eléctrica subterránea

Lugar del accidente donde tres jóvenes perdieron la vida tras un aparatoso choque.
LAMENTABLE

Tragedia en Pompano Beach: tres adolescentes mueren en accidente de tránsito