Excomisario Simonovis al régimen tras victoria republicana: "Los 100 millones van y vamos por ustedes"

"Es oficial, Rick Scott reelegido como senador de Estados Unidos y líder de la mayoría del Senado. Los 100 millones van y vamos por ustedes", advirtió el excomisario, en referencia a la propuesta del exgobernador de Florida de elevar la recompensa por la captura de Maduro a 100 millones de dólares.

La publicación iba acompañada de un video en el que aparece Scott, férreo crítico del régimen venezolano, de la política de la administración Joe Biden-Kamala Harris hacia América Latina y en tema migratorio.

"No más días de Maduro", se escucha decir al republicano, en medio de la ovación de quienes lo rodean.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Simonovis/status/1853986175276445914?t=8nI_E6rpRydH6qBy4UErTw&s=19&partner=&hide_thread=false Es oficial, Rick Scott reelegido como Senador US y líder de la mayoría del Senado.

Los 100 millones van y vamos por ustedes. pic.twitter.com/sBJGmNg9OI — Iván Simonovis (@Simonovis) November 6, 2024

"Se hará justicia"

SImonovis, junto al exmilitar y empresario estadounidense Erik Prince, lideran el movimiento Ya Casi Venezuela, que tiene la finalidad de recaudar fondos para lograr la "caída" del régimen de Maduro y el restablecimiento de la "decencia, la justicia y el gobierno representativo" en el país suramericano, donde el pasado 28 de julio fue electo como presidente para el período 2025-2031 el diplomático Edmundo González Urrutia, abanderado de la oposición democrática venezolana.

Ante el abrumador triunfo republicano, que obtuvo 280 votos electorales ante los 212 de su rival, la demócrata Kamala Harris, según proyecciones de medios, el fundador de la empresa militar privada Academi (antes Blackwater) también realizó una advertencia a los jerarcas chavistas, asegurando que "se hará justicia" ante los crímenes que han cometido.

"Se acerca el invierno. Vete ahora mientras puedas. Se hará justicia", escribió Prince en una publicación de X, en la que tildó de criminales a Maduro, a su esposa y diputada, Cilia Flores; al número dos del chavismo y actual ministro de Interior, Diosdado Cabello; al ministro de Defensa y principal sostén de la dictadura venezolana, Vladimir Padrino López; a la vicepresidenta Delcy Rodríguez; al presidente del Parlamento oficialista, Jorge Rodríguez; y el fiscal Tarek William Saab, reelecto recientemente, vulnerando, una vez más, la Constitución venezolana.

Por su parte, Simonovis agregó que el regreso de Trump a la Casa Blanca es un paso más para avanzar en la "recuperación de Venezuela".

Además, le adelantó a la cúpula chavista que tiene hasta el 10 de enero de 2025, día en el corresponde a González Urrutia asumir la Presidencia de Venezuela, para abandonar el poder.

"A partir de esa fecha todo es válido", enfatizó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Simonovis/status/1854176660972511463?t=oKKPMHyM4MIB2CB2CVgy_A&s=19&partner=&hide_thread=false Tienen hasta el 10E 2025, a partir de esa fecha todo es válido. https://t.co/xNpsnj0e00 — Iván Simonovis (@Simonovis) November 6, 2024

Recompensa por Maduro

En paralelo al lanzamiento del movimiento Ya Casi Venezuela, Scott junto a un grupo de senadores y representantes anunciaba la propuesta de ley para elevar de 15 a 100 millones de dólares la recompensa por Maduro, ofrecida por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en 2020, bajo el gobierno del recién electo presidente Donald Trump.

El proyecto de ley Securing Timely Opportunities for Payment and Maximizing Awards for Detaining Unlawful Regime Officials (STOP MADURO), contempla el aumento de la compensación a quien colabore con la captura de Maduro sin tocar el dinero de los contribuyentes estadounidenses, utilizando las sumas millonarias y los bienes que se le han confiscado a Maduro y sus aliados en EEUU.

Esta propuesta de ley, según reconoció el senado republicano, surgió de una reunión que mantuvo con Prince, que fue quien sugirió que se elevara la recompensa por la captura de Nicolás Maduro para agilizar los esfuerzos de devolver la democracia a Venezuela.

FUENTE: Con información de redes sociales / Redacción DLA