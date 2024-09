Rick Scott revela que conversó con el exmilitar Erik Prince sobre Venezuela: "Tal vez suceda algo"

"Si aumentamos la apuesta para alcanzar a Maduro a 100 millones de dólares, tal vez suceda algo", le habría dicho Prince al senador de Florida.

Rick Scott lidera propuesta para aumentar recompensa por Maduro

De esta reunión con Prince surgió la propuesta de ley que hoy lidera Scott junto al senador floridano Marco Rubio y un grupo de congresistas republicanos, que propone el incremento de la recompensa por información que conduzca al arresto y condena de Maduro, ofrecida por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en 2020, bajo el gobierno del expresidente y candidato presidencial Donald Trump.

El proyecto de ley Securing Timely Opportunities for Payment and Maximizing Awards for Detaining Unlawful Regime Officials (STOP MADURO), garantiza oportunidades oportunas de pago y maximizar las indemnizaciones por detener a funcionarios ilegales del régimen en español, contempla el aumento de la compensación a quien colabora con la captura de Maduro sin tocar el dinero de los contribuyentes estadounidenses.

"Va a tomar dinero que no proviene de los contribuyentes, dinero que le hemos confiscado a Maduro y sus compinches, y vamos a elevar el listón de 15 a 100 millones de dólares. Vamos a detener a este tipo", aseveró.

El exgobernador de Florida recordó que Maduro "es un narcotraficante" que está "intentando robarse" las elecciones presidenciales del 28 de julio, en la que resultó electo el opositor Edmundo González Urrutia con más de siete millones de votos, según las actas electorales enviadas por testigos y miembros de mesa de votación a la oposición democrática. "La forma en que trata a los venezolanos es despreciable", apuntó.

Ya casi Venezuela

La propuesta de elevar al máximo de 100 millones de dólares la recompensa por Maduro forma parte de las estrategias que buscan presionar para la salida del dictador venezolano, quien insiste en aferrarse al poder mediante el terrorismo de Estado, denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Maduro está acusado por la Fiscalía estadounidense por sus vínculos con la organización narcotraficante venezolana Cartel de los Soles, mediante el cual desde la llegada del chavismo al poder, en 1999, "inundaron" a EEUU con "toneladas de cocaína", en alianza por el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para "socavar la salud y el bienestar" del país. Además, es investigado en la Corte Penal Internacional (CPI) por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2014.

En medio del escenario convulso que vive Venezuela, a inicios de esta semana el movimiento libertario Ya Casi Venezuela instó a los venezolanos "patriotas, valientes y dispuestos a colaborar" a donar dinero para lograr "la caída del régimen" de Maduro.

Este grupo fue impulsado por reconocidas figuras de la política venezolana, como el comisario Iván Simonovis, expreso político de la dictadura, y tendría entre sus objetivos poner fin a la tiranía para alcanzar el cambio por el que votaron los venezolanos en las pasadas elecciones. Aunque no ofrece detalles del plan, aseguran que servirá para "restablecer la decencia, la justicia y el gobierno representativo" en el país petrolero.

"Venezuela, votaste el 28 de julio por la libertad. Ahora, llegó la hora de votar con dólares. La democracia prevalecerá", enfatizó Prince en un video publicado en la red social de Ya casi Venezuela, sin explicar cuál seria su papel en el movimiento.

