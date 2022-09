Excoronel chavista es dueño de aerolínea autorizada para volar a Colombia

Cestari fue coronel de la Aviación Militar Bolivariana e integró el Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Número 10 de la Aviación de Venezuela durante el mandato del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

Asimismo, fue gerente general de Transporte Aéreo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en Caracas, cuando el presidente de esa unidad era el exgeneral chavista, Giuseppe Yoffreda Yorio.

El Tiempo tuvo también acceso a una base de datos de Panamá en la que figuran los nombres de los socios de la filial de Turpial Airlines en ese país.

Cabe destacar que Turpial Airlines tiene oficinas en Ciudad de Panamá y en Santo Domingo, República Dominicana, según aparece en su página web.

Entre los socios de la aerolínea en Panamá se encuentran el hijo de Cestari Navarro, Pedro José Cestari Carmona, quien es el vicepresidente de la empresa en el país centroamericano.

Además, aparece la esposa de Cestari Navarro, Luz Marina Carmona, quien ostenta el cargo de tesorera de la compañía. Asimismo, Wilmer José Pino Quijada, de nacionalidad venezolana, es el representante legal de Turpial Airlines en Panamá y Eric Atencio Martínez sería el apoderado.

Por otra parte, un hermano de Cestari Navarro, William Cestari Navarro, de 58 años, fue general de la Aviación Militar Bolivariana y comandante logístico en la base aérea de La Carlota, en Caracas. Hasta 2018 estuvo a las órdenes del ministro de la Defensa del régimen, Vladimir Padrino López.

A Cestari Navarro se le vincula con el general Yofrreda Yorio, quien fue director del Despacho del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República entre los años 2000 y 2002, cuando Chávez estaba en la presidencia.

En 2002, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría chavista, nombró a Yoffreda Yorio como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Popular de China y embajador concurrente en Mongolia.

En tanto, el actual director de operaciones de Turpial Airlines es Rafael Alexander Torres Aguirreche, quien trabajó en el comité de evaluación y negociación para la adquisición de aeronaves de corto y mediano alcance del Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo.

Cestari está también relacionado a la empresa Cescar Corp., con sede en Panamá, que fue creada el 30 de enero de 2015.

Turpial Airlines fue fundada el 29 de octubre de 2014 y comenzó operaciones en 2016. La empresa tiene como sede principal la ciudad de Valencia, estado Carabobo, en el centro-occidente de Venezuela. Actualmente, vuela a tres destinos dentro de Venezuela y otros tres fuera del país caribeño (Panamá, Santo Domingo y Punta Cana).

Luego que las autoridades colombianas informaran que la estatal Conviasa no podría volar a Colombia por estar sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la opción que surgió fue la de Turpial Airlines, que sí recibió la autorización de la Aeronáutica Civil del país sudamericano, según lo anunció el embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti.

"Nosotros ya dimos el permiso a Turpial Airlines", dijo el diplomático en declaraciones a La W Radio.

Previamente, ya lo había anunciado en Twitter.

"¡Gran noticia! La aerolínea venezolana Turpial Airlines acaba de recibir autorización de @AerocivilCol para aterrizar en Bogotá el próximo lunes 26 de septiembre, proveniente de Caracas. El primero de 27 vuelos previstos hasta el 30 de diciembre. ¡Falta poco! @InacVzla.", escribió Benedetti en su cuenta de Twitter el pasado sábado 24 de septiembre.

Embed ¡Gran noticia! La aerolínea venezolana Turpial Airlines acaba de recibir autorización de @AerocivilCol para aterrizar en Bogotá el próximo lunes 26 de septiembre, proveniente de Caracas. El primero de 27 vuelos previstos hasta el 30 de diciembre. ¡Falta poco! @InacVzla. — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 25, 2022

Sin embargo, inicialmente se esperaba que fuera la aerolínea bandera venezolana Conviasa la que volara primero desde Caracas a Bogotá. Pero esto no ocurrió, ya que de acuerdo al del Departamento del Tesoro para imponer las sanciones, la aerolínea era usada para “transportar a funcionarios corruptos del régimen (de Maduro) por todo el mundo”, según dijo en 2020 el entonces secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

"Sí, no se puede hacer ese vuelo. Textualmente no se podía recibir la aerolínea porque está sancionada en la Lista Clinton, exacto, no tiene la aprobación de la OFAC, entonces eso es un problema para el que vaya a hacer una negociación con ellos, una transacción bancaria", explicó el embajador Benedetti.

Conviasa ya había comenzado a vender boletos para la ruta Caracas-Bogotá.

El frenazo a última hora de los vuelos de Conviasa causó otra suspensión. La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo anunció el sábado que suspendía los vuelos, a pesar de que también había vendido boletos. De hecho, los asientos para el primer vuelo previsto para el próximo 4 de octubre ya estaban vendidos en su totalidad.

"Las ventas en las rutas Bogotá-Caracas y Caracas-Bogotá se encuentran temporalmente suspendidas. Esperamos volver muy pronto con nuestros vuelos seguros, a precios bajos y buena onda", es el mensaje que se podía leer el lunes al conectar con la página web de la aerolínea.

Humberto Figuera, presidente Ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), señaló en una entrevista con una emisora local venezolana que hasta el momento Wingo está autorizada desde Colombia y Venezuela, pero el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela no se ha pronunciado luego que la aerolínea anunciara la suspensión.

Hasta la fecha, las colombianas Avianca, Ultra y Latam, están habilitadas para operar hacia Caracas pero no han informado cuándo iniciarán los vuelos entre ambos países o si han recibido autorización de las autoridades aeronáuticas venezolanas.