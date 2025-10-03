viernes 3  de  octubre 2025
Exdecana cubana del régimen obtuvo la Green Card en EEUU

Pese a la negación de Santí Morlanes sobre su estatus migratorio, fuentes cercanas confirmaron la obtención de la Green Card en calidad de madre de una ciudadana estadounidense

Captura de pantalla de la fotografía publicada por el portal web Martí Noticias. Exdirectiva de la Universidad de Camagüey, identificada como Dania María Santí Morlanes

Martí Noticias.

Una exdirectiva de la Universidad de Camagüey, identificada como Dania María Santí Morlanes, obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos, mediante un proceso de reclamación familiar. Santí Morlanes, miembro del Partido Comunista, es señalada por su participación en la represión académica contra estudiantes y profesores que mantuvieron una postura crítica hacia el régimen de Cuba.

Pese a la negación de Santí Morlanes sobre su estatus migratorio en Estados Unidos, fuentes cercanas a la mujer confirmaron la obtención de la Green Card en calidad de madre de una ciudadana estadounidense (IR-5). La exdecana ingresó a Estados Unidos en febrero y regresó a Cuba con el documento migratorio en septiembre de este año. La presencia de la funcionaria en Estados Unidos, bajo esta condición, genera reclamos de justicia entre sus víctimas, quienes solicitan a las autoridades migratorias evaluar los antecedentes, reseña el portal web Martí Noticias.

Testimonios de las víctimas describen el papel de Santí en las sanciones. El periodista José Raúl Gallego (exprofesor) relató que en 2018, la funcionaria firmó la sanción que lo degradó y le prohibió impartir clases en la universidad. Gallego afirmó que la acción fue la ejecución de una orden política. Otro caso es el del periodista independiente José Luis Tan Estrada, a quien Santí leyó la expulsión de la universidad en 2022, argumentando que sus publicaciones en redes sociales constituían una "influencia negativa". Tan Estrada afirma que tras el suceso sufrió vigilancia y fue obligado a salir del país.

Los entrevistados mostraron copias de resoluciones disciplinarias firmadas por Santí Morlanes. Un documento de enero de 2018, firmado por la exdecana, justifica la sanción contra Gallego por colaborar con una plataforma que, según el texto, "no mantiene una línea editorial en correspondencia con los principios de la Revolución". La acción de la funcionaria fue justificada como una "indisciplina laboral" con potencial de afectar la "formación ética e ideológica". Las organizaciones independientes han documentado este patrón de control ideológico en las universidades del país.

La obtención de la residencia permanente por parte de Santí Morlanes desata preguntas sobre la declaración de su papel como autoridad académica en sanciones por motivos políticos durante el proceso migratorio. Organizaciones de derechos humanos han incluido el nombre de Santí en listados de personeros remitidos a agencias de Estados Unidos para evaluación administrativa. Expertos señalan que la residencia puede ser reexaminada si se demuestra omisión o si emergen elementos compatibles con causales legales de inadmisibilidad.

Las víctimas del régimen demandan que las acciones tengan consecuencias. Gallego afirmó que este proceso es un reclamo de memoria y responsabilidad. Tan Estrada recordó que, mientras la exdecana exiliaba a profesores y estudiantes de las universidad, hoy accede a las libertades que negó. Ambos pidieron a las autoridades y a los medios mantener la vigilancia para que no se normalicen estos antecedentes.

Embed - Botó a profesores en Cuba por "contrarrevolución"... ¡y ahora vive en EEUU con green card! | Martí Noticias

FUENTE: Con información de Martí Noticias

