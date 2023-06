Exembajador de Petro amenaza con hablar de compra de votos

Según se relata en los audios, la conversación se produjo luego que Petro no recibió a Benedetti y lo dejó esperando más de tres horas, lo que indignó al exembajador.

En uno de los materiales publicados, se escucha al diplomático increpar a Sarabia. “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”.

En el material filtrado, Benedetti insiste en el esfuerzo que colocó para llevar a Petro a la victoria presidencia. “Yo no entiendo, supongamos que Petro ya no me quiere, que me odia, eche, hay otras cosas que debe rescatar de mí, jueputa. Yo trabajé en la puta campaña, hice lo demás, hice lo otro, ¿cómo así que no? ¿Tú me has pedido, me has hecho un favor? ¿Yo he nombrado un portero? (…) ¿Tú me has pedido una hoja de vida de algo, de amistad? No (...). Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones, y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”.

Explosivos audios de Benedetti: “quieren que diga quién fue el que puso la plata?”

Benedetti subió el tono de la conversación al reclamarle a la jefe de Gabinete por haberlo hecho esperar más de tres horas en la Casa de Nariño para poder conversar con el presidente Petro, aún se desconoce la fecha de los audios pero se presume fueron antes de la destitución de Benedetti como embajador en Caracas.

Aseguró estar en pleno conocimiento de todo lo que gira alrededor de la campaña presidencial, la llegada del modelo socialista a la Presidencia de Colombia y los escándalos que han girado en torno en poco más de un año. “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, quién fue el que puso la plata? No me jodan la vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier fue una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Petro niega acusaciones

A través de su cuenta en Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las acusaciones en su contra sobre interceptaciones de teléfonos.

"Nadie del gabinete del gobierno ni directores ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos", afirmó.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1665571722492276738 Una agencia de inteligencia en el gobierno Duque nos grabó ilegalmente todas las conversaciones hechas en Zoom durante todos los meses de mi campaña y fueron publicadas en Semana. Nunca pudieron publicar un minuto siquiera en donde yo dijera algo ilegal o irregular.



La… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2023

FUENTE: REDACCIÓN