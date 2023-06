¿Qué busca Petro tras polémicas con fiscal y procuradora?

Ahora, cuando todavía se perciben los coletazos de la polémica con el fiscal, Petro enfila baterías contra la procuradora Margarita Cabello. El motivo: sanciones e investigaciones contra senadores de la bancada del presidente.

“Soy el jefe del fiscal”

La controversia con el fiscal Barbosa se desató cuando Petro, de visita en España, aseguró que era el jefe de quien dirige la entidad investigativa.

Por tanto, acorde con Petro, Barbosa debía rendirle explicaciones sobre un caso específico relacionado con el Clan del Golfo, considerado el grupo armado ilegal más grande y poderoso en Colombia.

Barbosa no se quedó callado. El funcionario le recordó al mandatario que no era su jefe, a lo que sumó: “Ser jefe administrativo del país no significa que puede entrometerse dictatorialmente (…) Él está sometido al Estado de derecho”, dijo a la revista Semana.

El fiscal retó públicamente al presidente a que lo destituyera si en realidad era su jefe y hasta lo conminó a leer la Constitución. También anunció que su familia saldría del país “por temor a que sean asesinados”.

El choque de poderes hizo que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara para dejar en claro que “el presidente de la república es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”. Pero que las palabras del mandatario desconocían la “autonomía y la independencia judicial”.

El puntillazo final lo dio la Corte tras declarar que “el fiscal general de la nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico”.

Los días han transcurrido en medio de comentarios entre las partes. Petro reconoció que no es el jefe del fiscal y se comprometió a respetar la separación de poderes. Sin embargo, otros asuntos siguen acrecentando los roces entre el presidente y el fiscal.

El caso más reciente se asocia a una inspección que realizaría la fiscalía en la Casa de Nariño, sede del gobierno, con el fin de esclarecer los hechos que involucran a Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Petro, por una acusación de presunto abuso de poder de esa funcionaria.

Sarabia es señalada de llevar hasta el palacio presidencial a la exniñera Marelbys Meza, para ser interrogada y sometida al polígrafo (dispositivo utilizado en pruebas de detección de mentiras), debido a un millonario robo ocurrido en casa de la funcionaria.

Petro escribió en Twitter: “Tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la presidencia por la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos”.

La Fiscalía aclaró que no se trata de “una diligencia de allanamiento” y explicó los motivos de la diligencia judicial.

La polémica entre Petro y Barbosa condujo a 24 expresidentes reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) a emitir una declaración de respaldo al fiscal. Entre los firmantes figuran los exmandatarios colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana.

“Los precedentes que han tomado cuerpo en la región, como el socavamiento por distintos gobiernos de la independencia del Poder Judicial y el ejercicio indebido de presiones para atemorizar ante la opinión pública a los servidores de la Justicia, dan cuenta de comportamientos que no solo afectan a uno de los elementos esenciales de la democracia representativa como lo es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho tal como lo prescribe la Carta Democrática Interamericana”, dijeron en un comunicado.

Petro vs. procuradora

De la Fiscalía, Petro ‘saltó’ a la Procuraduría luego de que este organismo anunciara la suspensión del senador Álex Flórez, miembro de su partido Pacto Histórico, quien en estado de embriaguez el año pasado en Cartagena, según las investigaciones, agredió verbalmente a tres policías.

A esto se añadió el caso de Wilson Arias, otro senador del Pacto Histórico, al que la Procuraduría llamó a juicio disciplinario bajo cargos de agredir a un grupo de policías en la ciudad de Cali, en el Pacífico colombiano.

Petro controvirtió estas decisiones en un mensaje publicado en Twitter: “El problema es una procuradora que evadiendo la sentencia de la CIDH sobre mi caso, la ley y la constitución, abre procesos para suspender congresistas elegidos del Pacto Histórico y por esa vía cambiar la correlación de fuerzas y la representación popular”.

La procuradora general, Margarita Cabello, optó inicialmente por no hablar respecto al tema. Solo dijo que no tenía tiempo “para controvertir”.

No obstante, Petro siguió su diatriba con otros tuits: “Usted procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene. Usted tiene prohibido suspender derechos políticos. Esa es nuestra constitución, esa es la convención americana. Respételas”.

“Si una autoridad administrativa suspende derechos políticos, los de elegir y ser elegido, acaba la base misma de la democracia, convierte el país en una dictadura. Eso se acabó con la sentencia de la CIDH y como jefe del Estado la haré respetar”, dijo también.

Más tarde, Cabello decidió responderle a Petro: “La Procuraduría General de la Nación mantiene su función constitucional de investigar y fallar las investigaciones disciplinarias que se adelanten contra funcionarios públicos, incluidos los de elección popular”.

Y fue más al fondo: “Estamos, hoy más que nunca, más fuertes en la función disciplinaria y así la ejerceremos”.

