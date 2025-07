Edmundo González Urrutia: "Cada desaparición forzada es un crimen, los responsables enfrentarán la justicia"

Al mismo tiempo, aseguró que no habrá perdón sin justicia, futuro sin verdad, ni "reconciliación sin memoria".

González Urrutia, quien se encuentra en un exilio obligado en España desde septiembre de 2024, aseveró también que Amnistía Internacional se suma a las organizaciones internacionales de derechos humanos que han documentado ampliamente la situación en Venezuela "con pruebas verificadas y contundentes".

Enfatizó también que las desapariciones forzadas documentadas en el informe de Amnistía Internacional no son errores ni excesos. "Queda claro que forman parte de una política deliberada del régimen para perseguir, castigar y silenciar. No son casos aislados. No son hechos del pasado. Están ocurriendo ahora", aseguró.

Política de represión

Amnistía Internacional denunció que las autoridades régimen de Nicolás Maduro "han cometido, y siguen cometiendo" desapariciones forzadas "como parte de su política de represión contra la disidencia".

La organización estudió la situación de 15 casos documentados desde julio de 2024, de los cuales 11 permanecen sometidos a desaparición forzada, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.

De acuerdo con Amnistía y su secretaria general, Agnés Callamard, las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de Derecho Internacional "se están cometiendo como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela".

FUENTE: Con información de Edmundo González/Amnistía Internacional